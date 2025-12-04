स्टूडेंट को नौकरी दिलाने के बहाने बुलाकर IIT प्रोफेसर ने किया बलात्कार, 6 साल बाद मिली कड़ी सजा

इस केस की शुरुआत 2009 से हुई। विवेक विजयवर्गीय आईआईटी जोधपुर के मैथ्स डिपार्टमेंट में फैकल्टी थे और उसी कॉलेज में पीड़िता छात्रा थी। उस समय से वह दोनों एक दूसरे को जानते थे। उसके बाद वह महिला उन प्रोफेसर से 2011 में मिली, जब उन्हें उसी कॉलेज में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नौकरी मिली। लेकिन इसके बाद वह बेहतर अवसरों की तलाश में थी और इसी सिलसिले में वह प्रोफेसर से बातचीत करने लगी। साल 2019 में नौकरी के सिलसिले में प्रोफेसर के बुलाने पर वह नोएडा के फिल्म सिटी स्थित एक गेस्ट हाउस में पहुंची थी, जहां पर प्रोफेसर ने उसके साथ जबरदस्ती रेप किया। इस घटना के अगले दिन ही महिला ने नोएडा के सेक्टर 16 थाना में शिकायत दर्ज करवाई।