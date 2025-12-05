5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

नई दिल्ली

मेरी बात मानों वरना तुम्हारे भाई को…घर पहुंचे प्रेमी ने छोटी बहन के सामने 23 साल की युवती से की दरिंदगी

Crime: दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक शर्मनाक मामला सामने आया है। पुलिस ने परिवार की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी फिलहाल फरार है।

3 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Dec 05, 2025

23-year-old Girl digital rape by boyfriend front of younger sister in Ghaziabad Crime

गाजियाबाद में छोटी बहन के सामने 23 साल की युवती से डिजिटल रेप।

Crime: दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कथित प्रेमी ने छोटी बहन के सामने 23 साल की युवती का यौन शोषण किया। इसका विरोध करने पर आरोपी ने पीड़िता के भाई को जान से मारने की धमकी दी और युवती का मुंह बंद करवा दिया। हालांकि छोटी बहन ने बड़ी बहन के साथ हुई घटना की जानकारी फोन पर परिजनों को दी तो माता-पिता के होश उड़ गए। इसके बाद तुरंत घर पहुंचे मां-बाप ने बेटी से पूरे मामले की जानकारी ली। 23 साल की युवती ने माता-पिता को आपबीती बताई तो उनके होश उड़ गए। आरोपी दूसरे समुदाय का है। वह अक्सर रास्ते में भी युवती को रोककर अश्लील बातचीत करता था और उससे प्यार करने का दावा करता था। घटना गाजियाबाद के विजयनगर थानाक्षेत्र की है।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया डिजिटल रेप का मुकदमा

एसीपी कोतवाली रितेश त्रिपाठी ने बताया कि युवती के माता-पिता की शिकायत पर आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी फिलहाल फरार है, उसकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। पुलिस को मिली शिकायत के अनुसार, विजय नगर थानाक्षेत्र में रहने वाले परिवार ने बताया कि साल भर पहले उनकी 23 साल की बड़ी बेटी सिद्धार्थ विहार स्थित एक निजी कंपनी में काम करती थी। इस दौरान रास्ते में आते-जाते कबूतर चौक कैला भट्ठा निवासी शाहनवाज उसका पीछा किया करता था। कई बार शाहनवाज रास्ते में युवती को रोक लेता और उससे अश्लील बातचीत किया करता था। इस दौरान वो दावा करता था कि वह लड़की से प्यार करता है।

युवती पर अकेले मिलने का दबाव बना रहा था प्रेमी

इसी बीच आरोपी शाहनवाज ने पीड़िता से एक दिन अकेले मिलने की बात कही। इसपर युवती ने मना कर दिया और नौकरी छोड़ दी। इसके साथ ही लड़की ने अपना मोबाइल नंबर भी बदल लिया। युवती ने अपने परिजनों को भी शाहनवाज की हरकतों की जानकारी दी तो परिजनों ने विरोध जताया। इसपर शाहनवाज ने परिजनों से माफी मांगते हुए भविष्य में ऐसा नहीं करने का वादा किया। परिवार ने शाहनवाज की बात पर भरोसा करते हुए लोकलाज के चलते मामला वहीं खत्म कर दिया। इसके बाद आरोपी शाहनवाज ने युवती का घर पता किया और किसी न किसी बहाने आने-जाने लगा।

छोटी बहन के सामने युवती से शुरू की अश्लीलता

पीड़ित परिजनों ने पुलिस को बताया कि बीते 27 नवंबर की दोपहर को वह अपनी रिश्तेदारी में गए थे। उस दौरान घर पर सिर्फ उनकी दो बेटियां थीं। इसी बीच आरोपी वहां आ धमका और छोटी बेटी को डराकर बड़ी बेटी के साथ अश्लीलता करने लगा। इसका विरोध करने पर उसने दोनों बहनों को चुप कराने के लिए भाई को जान से मारने की धमकी दे दी। इससे दोनों बहनें डर गईं और खामोश हो गईं। इस दौरान आरोपी मनमानी करता रहा। बड़ी बहन के साथ डिजिटल रेप होता देख छोटी बहन ने चुपचाप अपने परिजनों को फोन पर इसकी जानकारी दी। यह बात आरोपी को पता चली तो वह धमकी देता हुआ फरार हो गया।

भाई की हत्या की धमकी देकर बंद कराया मुंह

पीड़ित परिवार ने शिकायत में ये भी बताया कि आरोपी शाहनवाज डिजिटल रेप के दौरान जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करता रहा और उनकी बेटी को चुप कराने के लिए छोटे बेटे की हत्या की धमकी देता रहा। पीड़िता की मां ने घटना के तीन दिन बाद यानी 30 नवंबर को विजय नगर थाने में तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। एसीपी कोतवाली रितेश त्रिपाठी ने बताया कि आरोपों के आधार पर संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की तलाश की जा रही है।

क्या होता है डिजिटल रेप?

डिजिटल रेप शब्द दो अंग्रेजी शब्दों से डिजिट और रेप से मिलकर बना है। यहां Digit का अर्थ केवल संख्याओं से नहीं है, बल्कि अंग्रेजी शब्दकोश में अंगुली, अंगूठा या पैर की उंगली को भी Digit की श्रेणी में रखा गया है। कानून की भाषा में अंगुलियों या इसी प्रकार के किसी अन्य अंग से किया गया यौन उत्पीड़न डिजिटल रेप कहलाता है। भारत में ऐसे मामलों को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है और इसके लिए कठोर दंड का प्रावधान है।

संबंधित विषय:

crime

crime news

crimenews

Delhi News

rape

up crime news

Published on:

05 Dec 2025 06:03 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / मेरी बात मानों वरना तुम्हारे भाई को…घर पहुंचे प्रेमी ने छोटी बहन के सामने 23 साल की युवती से की दरिंदगी

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

