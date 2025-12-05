मेरी बात मानों वरना तुम्हारे भाई को…घर पहुंचे प्रेमी ने छोटी बहन के सामने 23 साल की युवती से की दरिंदगी

गाजियाबाद में छोटी बहन के सामने 23 साल की युवती से डिजिटल रेप।
Crime: दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कथित प्रेमी ने छोटी बहन के सामने 23 साल की युवती का यौन शोषण किया। इसका विरोध करने पर आरोपी ने पीड़िता के भाई को जान से मारने की धमकी दी और युवती का मुंह बंद करवा दिया। हालांकि छोटी बहन ने बड़ी बहन के साथ हुई घटना की जानकारी फोन पर परिजनों को दी तो माता-पिता के होश उड़ गए। इसके बाद तुरंत घर पहुंचे मां-बाप ने बेटी से पूरे मामले की जानकारी ली। 23 साल की युवती ने माता-पिता को आपबीती बताई तो उनके होश उड़ गए। आरोपी दूसरे समुदाय का है। वह अक्सर रास्ते में भी युवती को रोककर अश्लील बातचीत करता था और उससे प्यार करने का दावा करता था। घटना गाजियाबाद के विजयनगर थानाक्षेत्र की है।
एसीपी कोतवाली रितेश त्रिपाठी ने बताया कि युवती के माता-पिता की शिकायत पर आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी फिलहाल फरार है, उसकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। पुलिस को मिली शिकायत के अनुसार, विजय नगर थानाक्षेत्र में रहने वाले परिवार ने बताया कि साल भर पहले उनकी 23 साल की बड़ी बेटी सिद्धार्थ विहार स्थित एक निजी कंपनी में काम करती थी। इस दौरान रास्ते में आते-जाते कबूतर चौक कैला भट्ठा निवासी शाहनवाज उसका पीछा किया करता था। कई बार शाहनवाज रास्ते में युवती को रोक लेता और उससे अश्लील बातचीत किया करता था। इस दौरान वो दावा करता था कि वह लड़की से प्यार करता है।
इसी बीच आरोपी शाहनवाज ने पीड़िता से एक दिन अकेले मिलने की बात कही। इसपर युवती ने मना कर दिया और नौकरी छोड़ दी। इसके साथ ही लड़की ने अपना मोबाइल नंबर भी बदल लिया। युवती ने अपने परिजनों को भी शाहनवाज की हरकतों की जानकारी दी तो परिजनों ने विरोध जताया। इसपर शाहनवाज ने परिजनों से माफी मांगते हुए भविष्य में ऐसा नहीं करने का वादा किया। परिवार ने शाहनवाज की बात पर भरोसा करते हुए लोकलाज के चलते मामला वहीं खत्म कर दिया। इसके बाद आरोपी शाहनवाज ने युवती का घर पता किया और किसी न किसी बहाने आने-जाने लगा।
पीड़ित परिजनों ने पुलिस को बताया कि बीते 27 नवंबर की दोपहर को वह अपनी रिश्तेदारी में गए थे। उस दौरान घर पर सिर्फ उनकी दो बेटियां थीं। इसी बीच आरोपी वहां आ धमका और छोटी बेटी को डराकर बड़ी बेटी के साथ अश्लीलता करने लगा। इसका विरोध करने पर उसने दोनों बहनों को चुप कराने के लिए भाई को जान से मारने की धमकी दे दी। इससे दोनों बहनें डर गईं और खामोश हो गईं। इस दौरान आरोपी मनमानी करता रहा। बड़ी बहन के साथ डिजिटल रेप होता देख छोटी बहन ने चुपचाप अपने परिजनों को फोन पर इसकी जानकारी दी। यह बात आरोपी को पता चली तो वह धमकी देता हुआ फरार हो गया।
पीड़ित परिवार ने शिकायत में ये भी बताया कि आरोपी शाहनवाज डिजिटल रेप के दौरान जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करता रहा और उनकी बेटी को चुप कराने के लिए छोटे बेटे की हत्या की धमकी देता रहा। पीड़िता की मां ने घटना के तीन दिन बाद यानी 30 नवंबर को विजय नगर थाने में तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। एसीपी कोतवाली रितेश त्रिपाठी ने बताया कि आरोपों के आधार पर संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की तलाश की जा रही है।
डिजिटल रेप शब्द दो अंग्रेजी शब्दों से डिजिट और रेप से मिलकर बना है। यहां Digit का अर्थ केवल संख्याओं से नहीं है, बल्कि अंग्रेजी शब्दकोश में अंगुली, अंगूठा या पैर की उंगली को भी Digit की श्रेणी में रखा गया है। कानून की भाषा में अंगुलियों या इसी प्रकार के किसी अन्य अंग से किया गया यौन उत्पीड़न डिजिटल रेप कहलाता है। भारत में ऐसे मामलों को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है और इसके लिए कठोर दंड का प्रावधान है।
