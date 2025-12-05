मेरी बात मानों वरना तुम्हारे भाई को…घर पहुंचे प्रेमी ने छोटी बहन के सामने 23 साल की युवती से की दरिंदगी

Crime: दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कथित प्रेमी ने छोटी बहन के सामने 23 साल की युवती का यौन शोषण किया। इसका विरोध करने पर आरोपी ने पीड़िता के भाई को जान से मारने की धमकी दी और युवती का मुंह बंद करवा दिया। हालांकि छोटी बहन ने बड़ी बहन के साथ हुई घटना की जानकारी फोन पर परिजनों को दी तो माता-पिता के होश उड़ गए। इसके बाद तुरंत घर पहुंचे मां-बाप ने बेटी से पूरे मामले की जानकारी ली। 23 साल की युवती ने माता-पिता को आपबीती बताई तो उनके होश उड़ गए। आरोपी दूसरे समुदाय का है। वह अक्सर रास्ते में भी युवती को रोककर अश्लील बातचीत करता था और उससे प्यार करने का दावा करता था। घटना गाजियाबाद के विजयनगर थानाक्षेत्र की है।