Patrika Special News

प्रदूषण दे रहा सांस की बीमारी, दिल्ली में 2 लाख केस, डॉक्टर ने कहा- फेफड़ों को बचाने के लिए ये खाएं

Lung Disease : हवा कितनी जहरीली हो गई है। सांस की बीमारी के बढ़ते आंकड़े बता रहे हैं। ये सिर्फ दिल्ली का हाल है तो सोचिए देश के बाकी जगहों का हाल कैसा होगा। डॉक्टर से जानिए वायु प्रदूषण के दौरान क्या खाना - पीना सही होता है। आप किस तरह से अपने फेफड़ों को हेल्दी रख सकते हैं।

नई दिल्ली

image

Ravi Gupta

image

Dr. Arjun Raj

Dec 05, 2025

सांस की बीमारी को दिखाती AI तस्वीर | Photo- Grok

Lung Disease : जहरीली होती हवा सांस की बीमारी को जन्म दे रही है। दिल्ली की हवा के बाद सरकारी आंकड़ों ने मौसम को गुलाबी नहीं बल्कि नींद उड़ाने का काम किया है। जब ये बात सामने आई कि प्रदूषण के कारण 2 लाख सांस की बीमारी के केस सामने आए हैं। साल 2022 से लेकर 2024 तक के ये आंकड़े वाकई हेल्थ इमरजेंसी की ओर इशारा कर रहे हैं। ना केवल दिल्ली बल्कि, जहां भी वायु प्रदूषण खतरनाक लेवल पर है वहां इस तरह की स्थिति है।

मुंबई, चेन्नई में भी इस तरह के हालात बताए जा रहे हैं। ऐसे समय में फेफड़ों को मजबूत करना और स्वस्थ रखना जरूरी हो जाता है। चलिए, आयुर्वेदिक डॉक्टर से जानते हैं कि हेल्दी लंग्स के लिए क्या खाना-पीना (Lungs ko Majboot Kaise Kare) चाहिए?

सांस की बीमारी के बढ़ते मामले

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली के छह केंद्रीय अस्पतालों में ये दो लाख मामले दर्ज किए गए। साल 2022 से 2024 तक एआरआई आपातकालीन के दर्ज मामले (ARI emergency cases) आप नीचे देख सकते हैं-

वर्षसांस की बीमारी के मामले
202267,054
202369,293
202468,411

Photo : दिल्ली समेत यहां की हवा भी 'जहरीली'

लंग्स को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखना बहुत जरूरी- डॉ. अर्जुन

आयुर्वेदिक डॉ. अर्जुन राज कहते हैं, सांस के साथ ही जीवन की डोरी बंधी है और ये सबकुछ फेफड़े करते हैं। इसलिए, लंग्स को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए मास्क पहनने के साथ-साथ आपको खान-पान का विशेष ध्यान रखना होगा।

Diet For Lungs: फेफड़ों की मजबूती के लिए डाइट

डॉ. अर्जुन कहते हैं कि अगर जरूरी नहीं है तो घर से बाहर कम से निकलें। केला, कीवी, संतरा, नींबू, ब्रोकली, पालक, गाजर, शकरकंद आदि को खाना शुरू कर दें। इससे आपके शरीर को ताकत मिलेगी। खासकर, लंग्स को जरूरी पोषक तत्व दें। फेफड़ों के लिए मसाले खाना ना भूलें। इसके लिए हल्दी, लहसुन, अदरक, काली मिर्च, इलायची का सेवन करें।

फेफड़ों का सूजन कम करने वाली चीजें

फेफड़ों का सूजन आपके लिए ऐसे मौसम में घातक सिद्ध हो सकता है। विटामिन A, C और K वाली चीजें खाएं। अगर आप इस तरह की चीजों को खाएंगे तो लंग्स में सूजन के चांसेज काफी हद तक घट सकते हैं।

फेफड़ों पर जमा बलगम निकालें

प्रदूषण के कारण जम बलगम निकालने के लिए गर्म पानी और काढ़ा पिएं। सुबह उठने के साथ ही दिन की शुरुआत गर्म पानी के साथ करें। साथ ही आपको सप्ताह में 3-4 दिन काढ़ा पीना चाहिए। इससे आपको काफी हद तक राहत मिल सकती हैं।

फेफड़ों के इन संकेतों को ना करें नजरअंदाज

Warning Signs of Lung Disease : जब भी शरीर के अंदर कोई गड़बड़ी होती है तो संकेत मिलते हैं। इसी तरह हमारे फेफड़े भी कुछ खतरनाक संकेत देते हैं। इन साइन का मतलब है कि आपको बिना देरी किए डॉक्टर से दिखा लेना चाहिए। अमेरिकन लंग एसोसिएशन भी सलाह देता है कि अगर आठ या उससे अधिक समय से खांसी है, हल्के काम या बिना कुछ किए सांस फूल रही है, सांस लेने में अजीब से आवाज आती है, सीने में दर्द बने रहना आदि को इग्नोर नहीं करना चाहिए।

