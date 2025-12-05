प्रदूषण दे रहा सांस की बीमारी, दिल्ली में 2 लाख केस, डॉक्टर ने कहा- फेफड़ों को बचाने के लिए ये खाएं

Warning Signs of Lung Disease : जब भी शरीर के अंदर कोई गड़बड़ी होती है तो संकेत मिलते हैं। इसी तरह हमारे फेफड़े भी कुछ खतरनाक संकेत देते हैं। इन साइन का मतलब है कि आपको बिना देरी किए डॉक्टर से दिखा लेना चाहिए। अमेरिकन लंग एसोसिएशन भी सलाह देता है कि अगर आठ या उससे अधिक समय से खांसी है, हल्के काम या बिना कुछ किए सांस फूल रही है, सांस लेने में अजीब से आवाज आती है, सीने में दर्द बने रहना आदि को इग्नोर नहीं करना चाहिए।