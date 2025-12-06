दिल्ली में मदरसा जा रही मासूम की दुष्कर्म से बिगड़ी हालत, गाजियाबाद में मां ने बच्ची को पटककर मार डाला

बच्ची को खोजते-खोजते जब मदरसा संचालक उसके घर की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में एक बच्चे ने मकान की ओर इशारा करते हुए बताया कि वहां से किसी बच्ची के रोने की आवाज आ रही थी। इसपर मदरसा संचालक मौलाना मोहम्मद नवाज उस खाली पड़े मकान की दूसरी मंजिल पर पहुंचा, जहां बच्ची बिना कपड़ों के लहूलुहान स्थिति में बेहोश पड़ी थी। बच्ची के पास ही अर्धनग्न अवस्‍था में रिजवान भी सोया था। नवाज ने बच्ची की हालत देख पुलिस को सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को अस्पताल पहुंचाया और रिजवान को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस ने पॉक्सो समेत गंभीर धाराओं में रिजवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।