नई दिल्ली

दिल्ली में मदरसा जा रही मासूम की दुष्कर्म से बिगड़ी हालत, गाजियाबाद में मां ने बच्ची को पटककर मार डाला

Delhi NCR Crime: दिल्ली के नरेला क्षेत्र में मदरसा जा रही मासूम को बहलाकर एक युवक सुनसान मकान में ले गया, जहां दुष्कर्म के बाद बच्ची की हालत बिगड़ गई। दूसरे मामले में गर्भपात की दवा खाने के बाद भी बच्ची के जन्म से गुस्साई मां ने छत पर पटककर नवजात की जान ले ली।

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

image

Harshita Saini

Dec 06, 2025

delhi ncr crime newborn killed and minor raped latest updates

दिल्ली में मासूम से रेप तो गाजियाबाद में मां ने अपनी ही बेटी को पटककर मार डाला।

Delhi NCR Crime: दिल्ली-एनसीआर में 48 घंटों के दौरान दो ऐसी घटनाएं सामने आई, जिन्होंने सभी को हैरान कर दिया है। एक मामले में मदरसा जा रही मासूम को युवक बहला-फुसलाकर एक सूने मकान में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। इससे उसकी हालत बिगड़ गई। जबकि दूसरे मामले में मां ने ही अपनी नवजात बच्ची को छत पर पटककर मार डाला। दोनों मामलों के प्रकाश में आने के बाद जहां पुलिस हैरान है। वहीं दोनों के पड़ोसी गहरे सदमे में हैं। पहली घटना दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया की है, जहां चार साल की मासूम बच्ची मदरसा जा रही थी। इसी बीच रास्ते में उसे रिजवान नाम का युवक मिला, जो बच्ची की जान-पहचान वाला था।

मदरसा जा रही बच्ची की दुष्कर्म से बिगड़ी हालत

रिजवान ने बच्ची को बातचीत के दौरान अपने झांसे में लिया और पास ही खाली पड़े एक सूने मकान की दूसरी मंजिल पर ले गया। वहां पहुंचने के बाद उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान बच्ची दर्द से चीखती रही, लेकिन शराब के नशे में धुत रिजवान पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। इसके चलते बच्ची लहूलुहान स्थिति में बेहोश हो गई। नशा ज्यादा होने के चलते रिजवान को भी होश नहीं रहा और वह बिना कपड़ों के पड़ी बच्ची के पास ही लेटकर सो गया। काफी देर तक बच्ची जब मदरसा नहीं पहुंची तो मदरसा संचालक मोहम्मद नवाज ने उसे खोजना शुरू कर दिया।

दुष्कर्म के बाद बच्ची के पास ही सो गया आरोपी

बच्ची को खोजते-खोजते जब मदरसा संचालक उसके घर की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में एक बच्चे ने मकान की ओर इशारा करते हुए बताया कि वहां से किसी बच्ची के रोने की आवाज आ रही थी। इसपर मदरसा संचालक मौलाना मोहम्मद नवाज उस खाली पड़े मकान की दूसरी मंजिल पर पहुंचा, जहां बच्ची बिना कपड़ों के लहूलुहान स्थिति में बेहोश पड़ी थी। बच्ची के पास ही अर्धनग्न अवस्‍था में रिजवान भी सोया था। नवाज ने बच्ची की हालत देख पुलिस को सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को अस्पताल पहुंचाया और रिजवान को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस ने पॉक्सो समेत गंभीर धाराओं में रिजवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

गाजियाबाद में मां ने ही नवजात को मार डाला

दूसरी घटना में एक मां ने अपनी ही नवजात बच्ची को छत पर पटककर उसकी जान ले ली। यह घटना दिल्ली से सटे गाजियाबाद के सिहानी गेट थानाक्षेत्र की है। नवजात बच्ची शुक्रवार सुबह अपने ही घर की छत पर मृत मिली ‌थी। सूचना मिलने पर पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तो पूछताछ से पता चला कि पड़ोस के घर में रहने वाली झरना ने उस बच्ची को जन्म दिया है। शुरुआत में घर वालों ने कहा कि वह बच्ची मरी हुई ही पैदा हुई थी, इसलिए उन्होंने घबराहट में एक खाली प्लॉट में फेंका था, लेकिन गलती से पड़ोसी की छत पर जा गिरी।

हालांकि बाद में जब पुलिस ने उस बच्ची का पोस्टमॉर्टम कराया तो पता चला कि बच्ची सही हालत में पैदा हुई थी और चोट लगने की वजह से उसकी मौत हुई है। इसके बाद पुलिस ने झरना से पूछताछ की तो उसने माना कि गरीबी के कारण वह बच्चा नहीं चाहती थी। उसने अबॉर्शन के लिए दवाई भी खाई थी, लेकिन फिर भी बच्ची जिंदा पैदा हुई। इस वजह से उस बच्ची को छत पर पटककर मार डाला और पड़ोसी की छत पर फेंक दिया। पुलिस ने झरना को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच चल रही है।

संबंधित विषय:

crime

crime news

crimenews

Delhi News

murder news

rape

up crime news

Published on:

06 Dec 2025 05:33 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / दिल्ली में मदरसा जा रही मासूम की दुष्कर्म से बिगड़ी हालत, गाजियाबाद में मां ने बच्ची को पटककर मार डाला

