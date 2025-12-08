8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika Logo

राष्ट्रीय

Goa Club Fire: आज लौटना था, अब परिवार कर रहा चार लाशें आने का इंतजार

गोवा के एक क्लब में शनिवार रात भीषण आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में दिल्ली के करावल नगर के एक ही परिवार के चार सदस्य शामिल हैं। रविवार शाम तक शव नहीं पहुंचे, फिर भी मोहल्ले में लोग चुपचाप इकट्ठे होकर मातम में डूबे रहे।



नई दिल्ली

image

Mukul Kumar

Dec 08, 2025

Goa Club Fire

गोवा के क्लब में भीषण आग। (फोटो- IANS)

गोवा के एक क्लब में शनिवार रात भीषण आग लग गई। इस घटना में कुल 25 लोगों की जान चली गई। जिन टूरिस्टों की जान गई, उनमें चार लोग एक ही परिवार के थे। वह नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली के करावल नगर के रहने वाले थे।

जब घटना की जानकारी मिली तो दिल्ली में मृतकों के घर के बाहर जमावड़ा लग गया। रविवार शाम तक मृतकों की लाशें नहीं पहुंची थीं।

शव का इंतजार कर रहे लोग

अब परिवार के लोग गोवा से शव के आने का इंतजार कर रहे हैं। मृतकों में एक विनोद कुमार भी हैं। द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत के क्रम में आसपास के लोगों ने कहा कि अब तक विनोद की मां को यह नहीं बताया गया है कि उनके छोटे बेटे, बहू और परिवार के दो और सदस्यों की मौत हो गई है।

सोमवार को वापस लौटने वाला था परिवार

आग में मारे गए परिवार के चार सदस्यों में विनोद कुमार, उनकी भाभी अनीता जोशी और सरोज जोशी और उनके बड़े भाई की पत्नी कमला शामिल हैं। विनोद की पत्नी भावना बच गईं हैं। सभी लोग 3 दिसंबर को गोवा के लिए निकले थे और सोमवार को वापस लौटने वाले थे।

दो लोगों की जांच प्रक्रिया पूरी

उधर, गोवा पुलिस ने बताया है कि विनोद और सरोज की जांच प्रक्रिया पूरी हो गई है, जबकि कमला और अनीता की बॉडी का पोस्टमॉर्टम रविवार रात तक होना था।

द इंडियन एक्सप्रेस ने विनोद के एक पड़ोसी अंजू के हवाले से बताया कि किसी को नहीं पता कि शव कब आएंगे। लोग रविवार सुबह से लगातार जमा हो रहे हैं।

क्या कह रहे पड़ोसी?

बता दें कि विनोद का परिवार साल 1990 के आसपास उत्तराखंड से दिल्ली आया था। पड़ोसी राजेश शाह ने बताया- मैं 1985 से करावल नगर में रह रहा हूं, विनोद का परिवार हमसे बस 2-3 साल बाद आया था। हमारे परिवार तब से एक-दूसरे को जानते हैं। वे अच्छे पड़ोसी रहे हैं, कभी कोई लड़ाई नहीं करते थे।

इंश्योरेंस और फाइनेंस का काम करते थे विनोद

विनोद इंश्योरेंस और फाइनेंस का काम करते थे। विनोद और भावना का एक 10 साल का बेटा और पांच साल की बेटी है।

संबंधित विषय:

crime

Published on:

08 Dec 2025 08:12 am

Hindi News / National News / Goa Club Fire: आज लौटना था, अब परिवार कर रहा चार लाशें आने का इंतजार

