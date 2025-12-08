Goa Club Fire: आज लौटना था, अब परिवार कर रहा चार लाशें आने का इंतजार

अब परिवार के लोग गोवा से शव के आने का इंतजार कर रहे हैं। मृतकों में एक विनोद कुमार भी हैं। द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत के क्रम में आसपास के लोगों ने कहा कि अब तक विनोद की मां को यह नहीं बताया गया है कि उनके छोटे बेटे, बहू और परिवार के दो और सदस्यों की मौत हो गई है।