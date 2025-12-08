Goa Club Fire: आज लौटना था, अब परिवार कर रहा चार लाशें आने का इंतजार

गोवा के क्लब में भीषण आग। (फोटो- IANS)
गोवा के एक क्लब में शनिवार रात भीषण आग लग गई। इस घटना में कुल 25 लोगों की जान चली गई। जिन टूरिस्टों की जान गई, उनमें चार लोग एक ही परिवार के थे। वह नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली के करावल नगर के रहने वाले थे।
जब घटना की जानकारी मिली तो दिल्ली में मृतकों के घर के बाहर जमावड़ा लग गया। रविवार शाम तक मृतकों की लाशें नहीं पहुंची थीं।
अब परिवार के लोग गोवा से शव के आने का इंतजार कर रहे हैं। मृतकों में एक विनोद कुमार भी हैं। द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत के क्रम में आसपास के लोगों ने कहा कि अब तक विनोद की मां को यह नहीं बताया गया है कि उनके छोटे बेटे, बहू और परिवार के दो और सदस्यों की मौत हो गई है।
आग में मारे गए परिवार के चार सदस्यों में विनोद कुमार, उनकी भाभी अनीता जोशी और सरोज जोशी और उनके बड़े भाई की पत्नी कमला शामिल हैं। विनोद की पत्नी भावना बच गईं हैं। सभी लोग 3 दिसंबर को गोवा के लिए निकले थे और सोमवार को वापस लौटने वाले थे।
उधर, गोवा पुलिस ने बताया है कि विनोद और सरोज की जांच प्रक्रिया पूरी हो गई है, जबकि कमला और अनीता की बॉडी का पोस्टमॉर्टम रविवार रात तक होना था।
द इंडियन एक्सप्रेस ने विनोद के एक पड़ोसी अंजू के हवाले से बताया कि किसी को नहीं पता कि शव कब आएंगे। लोग रविवार सुबह से लगातार जमा हो रहे हैं।
बता दें कि विनोद का परिवार साल 1990 के आसपास उत्तराखंड से दिल्ली आया था। पड़ोसी राजेश शाह ने बताया- मैं 1985 से करावल नगर में रह रहा हूं, विनोद का परिवार हमसे बस 2-3 साल बाद आया था। हमारे परिवार तब से एक-दूसरे को जानते हैं। वे अच्छे पड़ोसी रहे हैं, कभी कोई लड़ाई नहीं करते थे।
विनोद इंश्योरेंस और फाइनेंस का काम करते थे। विनोद और भावना का एक 10 साल का बेटा और पांच साल की बेटी है।
