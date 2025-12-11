AAP से इस्तीफा दिया, राजनीति भी छोड़ी, लेकिन केजरीवाल पर सवाल से भड़क गए अवध ओझा

राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा के बाद सियासत में मचे घमासान के बीच अवध ओझा ने एक इंटरव्यू के दौरान राजनीति छोड़ने का कारण भी बताया था। उन्होंने आम आदमी पार्टी और राजनीति छोड़ने के पीछे खुद को प्रैक्टिकली कमजोर होना बताया था। अवध ओझा ने कहा था "मेरी थ्योरी मजबूत है, लेकिन प्रैक्टिकल में कमी रह गई। हम किसी भी फील्ड में जाएं, हर चीज के दो पहलू हैं। जैसे जर्नलिज्म का कोर्स करने वाला लड़का जब फील्ड में जाता है तो उसे पता चलता है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही अलग हैं। वैसे ही मुझे राजनीति का प्रैक्टिकल पहलू बिल्कुल पता ही नहीं था। मार्क्स और लेनिन को पढ़ना और फिर फील्ड में उतरकर उन बातों को फेस करना, दोनों ही अलग हैं। मेरा थ्योरिकल पार्ट बहुत मजबूत था, राजनीति के सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर थे, लेकिन प्रैक्टिकल पार्ट में कमी रह गई।"