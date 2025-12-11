पोते के साथ निर्माणाधीन साइट पर गई थी दादी, अचानक सड़क पर जा रही कार की छत पर गिरीं, दोनों की मौत

दिल्ली में संदिग्ध हालात दादी-पोते की मौत से मचा कोहराम।
Grandmother Grandson Death: राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार देर शाम निर्माणाधीन साइट देखने गई महिला संदिग्ध हालात में दूसरी मंजिल से गिर गई। पुलिस का कहना है कि महिला अपने एक साल के पोते को लेकर निमार्णाधीन साइट देखने गई थी। इस दौरान दूसरी मंजिल से वह अचानक नीचे सड़क पर जा रही कार की छत पर गिर गई। घटना के बाद लोगों ने उसे नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल में दादी-पोते को मृत घोषित कर दिया गया। घटना दिल्ली के द्वारका नॉर्थ थाना क्षेत्र के भरत विहार इलाके की है।
दिल्ली पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह हादसा भरत विहार के डी ब्लॉक में स्थित एक तीन मंजिला निर्माणाधीन मकान में हुआ। दरअसल, उस मकान के निर्माण का ठेका गणेश नाम के व्यक्ति ने लिया था। बुधवार शाम को गणेश की लगभग 48 साल की मां हरि बाई अपने एक साल के पोते राज के साथ निर्माणाधीन साइट पर काम देखने आई थीं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि हरि बाई अपने पोते राज को गोद में लेकर इमारत की सीढ़ियां चढ़ रही थीं। मकान निर्माण में लगे मजदूरों ने पुलिस को बताया कि वह पोते के साथ दूसरी मंजिल के बाहरी हिस्से में चली गईं, जहां रेलिंग नहीं होने के चलते उनका संतुलन बिगड़ गया और वो नीचे जा गिरीं।
पुलिस इसे प्रारंभिक रूप से हादसा ही मान रही है। महिला का बेटा मकान निर्माण के ठेके लेता है। महिला अक्सर अपने बेटे की साइट पर घूमने और काम देखने जाया करती थी। बुधवार को भी वह काम देखने के सिलसिले में आ रही थी। इस बीच उसका एक साल का पोता भी साथ चलने की जिद कर बैठा। इसलिए वह उसे भी गोद में लेकर आ गईं। हालांकि दूसरी मंजिल के बाहरी एरिया में रेलिंग नहीं होने के चलते यह हादसा हो गया। दादी-पोता संतुलन बिगड़ने से नीचे सड़क पर जा रही कार की छत पर गिरे। इससे वह गंभीर रूप से घायल हुए। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई।
एक पुलिस अधिकारी ने HT को बताया कि शुरुआती जांच में रेलिंग ही हादसे की मुख्य वजह लग रही है। फॉरेंसिक और क्राइम टीमों ने घटनास्थल का मुआयना किया है और आसपास के लोगों के बयान दर्ज किए हैं। फिलहाल, पुलिस इस मामले को एक दुर्घटना मानकर चल रही है। बाकी जांच रिपोर्ट के आने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उधर, महिला के घरवालों ने पुलिस को बताया कि हरि बाई अक्सर अपने बेटे (ठेकेदार गणेश) के काम को देखने के लिए निर्माण स्थल पर जाया करती थीं। बुधवार को जब वह निर्माण देखने जा रही थीं तो एक साल के पोते राज ने भी उनके साथ चलने की जिद की, जिसके बाद वह उसे गोद में लेकर साइट पर आईं थीं। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की विस्तृत छानबीन के बाद संबंधित धाराओं में प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने की तैयारी कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
नई दिल्ली
दिल्ली न्यूज़
ट्रेंडिंग