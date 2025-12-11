पोते के साथ निर्माणाधीन साइट पर गई थी दादी, अचानक सड़क पर जा रही कार की छत पर गिरीं, दोनों की मौत

एक पुलिस अधिकारी ने HT को बताया कि शुरुआती जांच में रेलिंग ही हादसे की मुख्य वजह लग रही है। फॉरेंसिक और क्राइम टीमों ने घटनास्थल का मुआयना किया है और आसपास के लोगों के बयान दर्ज किए हैं। फिलहाल, पुलिस इस मामले को एक दुर्घटना मानकर चल रही है। बाकी जांच रिपोर्ट के आने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उधर, महिला के घरवालों ने पुलिस को बताया कि हरि बाई अक्सर अपने बेटे (ठेकेदार गणेश) के काम को देखने के लिए निर्माण स्थल पर जाया करती थीं। बुधवार को जब वह निर्माण देखने जा रही थीं तो एक साल के पोते राज ने भी उनके साथ चलने की जिद की, जिसके बाद वह उसे गोद में लेकर साइट पर आईं थीं। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की विस्तृत छानबीन के बाद संबंधित धाराओं में प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने की तैयारी कर रही है।