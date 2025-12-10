हम तो खुद पीड़ित हैं जज साहब…गोवा अग्निकांड के आरोपी नाइटक्लब मालिकों ने कोर्ट में लगाई गुहार, मिला झटका

Goa Nightclub Fire Accident: गोवा के Birch by Romeo Lane नाइटक्लब में बीते रविवार को भीषण आग लग गई थी। इसमें 25 लोग जिंदा जल गए थे। गोवा पुलिस ने अब तक इस मामले में तकरीबन पांच लोगों को गिरफ्तार किया है, वहीं क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा थाईलैंड भाग गए थे। इसी बीच बुधवार को लूथरा ब्रदर्स की ओर दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में खुद को पीड़ित बताते हुए अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई। इस याचिका में दावा किया गया है कि लूथरा ब्रदर्स को बिना आधार और बेवजह इस अग्निकांड में आरोपी बनाया जा रहा है। हालांकि अदालत ने मामला समझने के बाद उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी और गोवा सरकार से जवाब मांगा है। अब इस मामले की सुनवाई गोवा सरकार का जवाब आने के बाद फिर होगी।