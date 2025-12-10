सीएम समेत BJP के दिग्गज नेता मनाएंगे ‘दिवाली’, दुल्हन की तरह दिल्ली सजाई जा रही दिल्ली, जानें कारण

यूनेस्को की इंटरगवर्नमेंटल कमेटी की मीटिंग हर दो साल में होती है। इस बार भारत पहली बार इस मीटिंग को होस्ट कर रहा है। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण समिति का यह 20वां सत्र है और यह दिल्ली के लाल किले में 8 दिसंबर से 13 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में दुनिया भर के सांस्कृतिक विशेषज्ञ और प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इसके उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, UNESCO के महानिदेशक खालिद अल-एनानी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और UNESCO में भारत के स्थायी प्रतिनिधि विशाल वी. शर्मा शामिल थे। अधिकारियों ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि दीपावली को लेकर फैसला बुधवार को आ सकता है, जिसकी वजह से पूरे दिन ही लोगों में उत्सुकता बनी रही। इसके बाद जब इसकी आधिकारिक घोषणा हुई तो लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम गाकर अपनी खुशी व्यक्त की।