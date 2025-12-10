10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

दिल्ली में बेपटरी हो गए ट्रेन के डिब्बे, सूचना मिलते ही रेलवे में मची अफरा-तफरी, बड़ा हादसा टला

Train Derailed in Delhi: बुधवार को दिल्ली के शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन के पास एक भीषण रेल दुर्घटना टल गई। यहां ट्रेन के रवाना होने के कुछ ही देर बाद तीन डिब्बे पटरी से उतर गए। शुरुआती जानकारी के अनुसार, ट्रेन शकूर बस्ती से रवाना हुई थी।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Dec 10, 2025

Train derailed in Delhi Chandni Chowk area Breaking News

दिल्ली में मालगाड़ी के तीन डिब्बे बेपटरी।

Train Derailed in Delhi: दिल्ली के शकूर बस्ती इलाके में बुधवार सुबह करीब 10:30 बजे एक मालगाड़ी (पार्सल वैन) के तीन डिब्बे बेपटरी हो गए। यह हादसा चांदनी चौक इलाके के पास सीमेंट साइडिंग के नजदीक हुआ। रेलवे सूत्रों के अनुसार, बेपटरी हुए डिब्बे पार्सल वैन के थे। इस मामले में बड़ी राहत ये रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। रेलवे अधिकारियों ने पुष्टि की है कि किसी के घायल होने या हताहत होने की कोई खबर नहीं है और सभी लोग सुरक्षित हैं। आपातकालीन टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और मरम्मत का काम जारी है। पटरी से उतरने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि घटना के कारणों का पता लगाने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मामले की विस्तृत जांच की जाएगी।

हादसे की सूचना से रेलवे में हड़कंप

बुधवार सुबह रेलवे अधिकारियों को ट्रेन के तीन डिब्बे बेपटरी होने की सूचना मिली तो विभाग में हड़कंप मच गया। हादसे की सूचना मिलते ही आनन-फानन रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस दुर्घटना के कारण कुछ समय के लिए रेलवे ट्रैक बाधित रहा। रेलवे कर्मचारियों और अधिकारियों ने क़रीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद सभी बेपटरी कोचों को ट्रैक पर वापस चढ़ाया। ट्रैक बहाल होने के बाद पार्सल वैन को आगे के लिए रवाना किया गया, जिससे रेलवे यातायात सामान्य हो सका।

बिलासपुर में भी एक महीने पहले हुआ था हादसा

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्टेशन के पास नवंबर में हुई एक दुखद दुर्घटना के एक महीने बाद यह पटरी से उतरने की घटना हुई है। उस दुर्घटना में एक लोकल ट्रेन के खड़ी मालगाड़ी से टकराने से लगभग ग्यारह लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। खबरों के अनुसार, बिलासपुर-कटनी खंड पर हुई इस टक्कर के कारण कई डिब्बे पटरी से उतर गए और इस मार्ग पर रेल यातायात पूरी तरह से ठप हो गया था।

जोरदार विस्फोट के साथ मची अफरातफरी

अधिकारियों के अनुसार, बिलासपुर स्टेशन के पास शाम लगभग 4:00 बजे एक एमईएमयू ट्रेन का डिब्बा मालगाड़ी से टकरा गया था। इसमें दो लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई थी। अधिकारियों ने पीड़ितों को समय पर चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक संसाधन तैनात किए। बिलासपुर में हादसे के दौरान ट्रेनों में टक्कर की तीव्रता से यात्री ट्रेन को भारी नुकसान पहुंचा, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने एक जोरदार विस्फोट जैसी आवाज सुनने का वर्णन किया, जिसके बाद यात्रियों ने मुड़े हुए धातु और बिखरे हुए मलबे के बीच से निकलने की कोशिश की और अफरा-तफरी मच गई थी।

ये भी पढ़ें

सिर्फ निलंबन काफी नहीं, हटाया जाना चाहिए…इंडिगो फ्लाइट संकट पर भड़का दिल्ली हाईकोर्ट, जवाब-तलब
नई दिल्ली
Delhi High Court angry on IndiGo flight crisis seeks response from Central Government and DGCA

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime

crime news

crimenews

Delhi News

indian railway

Railway news

Updated on:

10 Dec 2025 05:58 pm

Published on:

10 Dec 2025 05:33 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / दिल्ली में बेपटरी हो गए ट्रेन के डिब्बे, सूचना मिलते ही रेलवे में मची अफरा-तफरी, बड़ा हादसा टला

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

गर्लफ्रेंड ने छोड़ा तो दिल्ली से बेंगलुरु तक आतंकी हमले की धमकी…आशिक के शातिर दिमाग पर चकराई पुलिस

jealous lover sends terror threats to frame innocent boy
नई दिल्ली

दिल्ली में आज क्यों मनाई जा रही 'दिवाली'? सीएम रेखा से लेकर कई दिग्गज मनाएंगे उत्सव

delhi to celebrate diwali as it added in unesco hertige list
नई दिल्ली

गोवा अग्निकांड के आरोपी नाइटक्लब मालिकों ने कोर्ट में लगाई गुहार

Goa nightclub fire accident Luthra brothers file anticipatory bail plea in Rohini court
नई दिल्ली

Parliament house : winter session

Parliament security lapse
नई दिल्ली

Diya Kumari meet to PM & Lok sabha speaker

नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.