दिल्ली में बेपटरी हो गए ट्रेन के डिब्बे, सूचना मिलते ही रेलवे में मची अफरा-तफरी, बड़ा हादसा टला

दिल्ली में मालगाड़ी के तीन डिब्बे बेपटरी।
Train Derailed in Delhi: दिल्ली के शकूर बस्ती इलाके में बुधवार सुबह करीब 10:30 बजे एक मालगाड़ी (पार्सल वैन) के तीन डिब्बे बेपटरी हो गए। यह हादसा चांदनी चौक इलाके के पास सीमेंट साइडिंग के नजदीक हुआ। रेलवे सूत्रों के अनुसार, बेपटरी हुए डिब्बे पार्सल वैन के थे। इस मामले में बड़ी राहत ये रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। रेलवे अधिकारियों ने पुष्टि की है कि किसी के घायल होने या हताहत होने की कोई खबर नहीं है और सभी लोग सुरक्षित हैं। आपातकालीन टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और मरम्मत का काम जारी है। पटरी से उतरने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि घटना के कारणों का पता लगाने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मामले की विस्तृत जांच की जाएगी।
बुधवार सुबह रेलवे अधिकारियों को ट्रेन के तीन डिब्बे बेपटरी होने की सूचना मिली तो विभाग में हड़कंप मच गया। हादसे की सूचना मिलते ही आनन-फानन रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस दुर्घटना के कारण कुछ समय के लिए रेलवे ट्रैक बाधित रहा। रेलवे कर्मचारियों और अधिकारियों ने क़रीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद सभी बेपटरी कोचों को ट्रैक पर वापस चढ़ाया। ट्रैक बहाल होने के बाद पार्सल वैन को आगे के लिए रवाना किया गया, जिससे रेलवे यातायात सामान्य हो सका।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्टेशन के पास नवंबर में हुई एक दुखद दुर्घटना के एक महीने बाद यह पटरी से उतरने की घटना हुई है। उस दुर्घटना में एक लोकल ट्रेन के खड़ी मालगाड़ी से टकराने से लगभग ग्यारह लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। खबरों के अनुसार, बिलासपुर-कटनी खंड पर हुई इस टक्कर के कारण कई डिब्बे पटरी से उतर गए और इस मार्ग पर रेल यातायात पूरी तरह से ठप हो गया था।
अधिकारियों के अनुसार, बिलासपुर स्टेशन के पास शाम लगभग 4:00 बजे एक एमईएमयू ट्रेन का डिब्बा मालगाड़ी से टकरा गया था। इसमें दो लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई थी। अधिकारियों ने पीड़ितों को समय पर चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक संसाधन तैनात किए। बिलासपुर में हादसे के दौरान ट्रेनों में टक्कर की तीव्रता से यात्री ट्रेन को भारी नुकसान पहुंचा, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने एक जोरदार विस्फोट जैसी आवाज सुनने का वर्णन किया, जिसके बाद यात्रियों ने मुड़े हुए धातु और बिखरे हुए मलबे के बीच से निकलने की कोशिश की और अफरा-तफरी मच गई थी।
