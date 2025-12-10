दिल्ली में बेपटरी हो गए ट्रेन के डिब्बे, सूचना मिलते ही रेलवे में मची अफरा-तफरी, बड़ा हादसा टला

Train Derailed in Delhi: दिल्ली के शकूर बस्ती इलाके में बुधवार सुबह करीब 10:30 बजे एक मालगाड़ी (पार्सल वैन) के तीन डिब्बे बेपटरी हो गए। यह हादसा चांदनी चौक इलाके के पास सीमेंट साइडिंग के नजदीक हुआ। रेलवे सूत्रों के अनुसार, बेपटरी हुए डिब्बे पार्सल वैन के थे। इस मामले में बड़ी राहत ये रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। रेलवे अधिकारियों ने पुष्टि की है कि किसी के घायल होने या हताहत होने की कोई खबर नहीं है और सभी लोग सुरक्षित हैं। आपातकालीन टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और मरम्मत का काम जारी है। पटरी से उतरने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि घटना के कारणों का पता लगाने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मामले की विस्तृत जांच की जाएगी।