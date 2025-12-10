सिर्फ निलंबन काफी नहीं, हटाया जाना चाहिए…इंडिगो फ्लाइट संकट पर भड़का दिल्ली हाईकोर्ट, जवाब-तलब

DGCA ने बताया कि संकट की मुख्य वजह पायलटों की कमी है। इस पर कोर्ट ने सवाल किया कि इतनी बड़ी एयरलाइन ने समय रहते पर्याप्त पायलटों की भर्ती क्यों नहीं की? इस दौरान कोर्ट में DGCA पर गलत या अधूरी जानकारी देने का भी आरोप लगा। कोर्ट ने कहा कि इंडिगो संकट का व्यापक असर दिख रहा है। यह यात्रियों से लेकर अर्थव्यवस्था तक चोट पहुंचाने वाला मामला है। इस संकट का असर केवल हवाई यात्राओं तक सीमित नहीं रहा है। देश के प्रमुख रूटों पर कनेक्टिविटी बाधित हुई है। व्यापारिक यात्राओं में देरी से कंपनियों को नुकसान हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे संकट दोबारा न हों, इसके लिए सरकार, DGCA और एयरलाइंस को मिलकर जवाबदेही तय करनी होगी और तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने होंगे।