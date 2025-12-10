गाय को चिकन मोमोज खिलाने पर बवाल, यूट्यूबर को घर से घसीटकर पीटा, पुलिस ने दी जमानत

गाय को चिकन मोमोज खिलाता हुआ युवक
गुरुग्राम में एक यूट्यूबर की हरकत उसे उस समय भारी पड़ गई, जब उसका गाय को चिकन मोमोज खिलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यह वीडियो थोड़ी ही देर में सोशल मीडिया पर ऐसा वायरल हुआ कि कुछ हिन्दू संगठनों से जुड़े लोग यूट्यूबर के घर पहुंच गए, जहां जमकर हंगामे के बाद उसकी पिटाई भी की गई। हालांकि पुलिस ने पिटाई की पुष्टि नहीं की है। हिन्दू संगठनों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने आरोपी यूट्यूबर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। यूट्यूबर को हिरासत में लेकर पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
दरअसल, गुरुग्राम में एक युवक ने लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान गाय को चिकन मोमोज खिलाए, इसक वीडियो सोशल मीडिया पर कुछ ही समय में तेजी से वायरल हो गया। इसपर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी और गुस्सा जाहिर किया। इसी बीच सोमवार को बजरंग दल के कुछ सदस्य युवक के घर पहुंच गए, जहां उन्होंने जमकर हंगामा काटा। इस दौरान किसी ने उस हंगामे की वीडियो भी बना ली। बताया जा रहा है कि यूट्यूबर के पिता ने लोगों का गुस्सा देखते हुए बेटे के कृत्य पर माफी भी मांगी। आरोपी युवक का नाम ऋतिक है। पिता के माफी मांगने के बाद लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और भीड़ ने उसे घर से बाहर खींच लिया। इसके बाद सड़कों पर उसे घुमाया गया। इसी बीच मारपीट शुरू हो गई।
बजरंग दल के सदस्यों के सामने ऋतिक ने बताया कि उसे ऐसा वीडियो बनाने के लिए उकसाया गया था और पैसे भी दिए गए। साथ ही कुछ लोगों ने उसका ब्रेनवॉश करने की भी कोशिश की। युवक ने उनसे माफी मांगी और आगे से ऐसा नहीं करने का भी दावा किया। इसके बाद उसे सेक्टर-56 के थाना पुलिस में ले जाया गया और उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई। शिकायत में युवक पर आरोप लगाया गया कि उसने अपने फॉलोअर्स के कहने पर और पैसे के लालच में आकर जानवर को चिकन मोमोज खिलाए थे। जांच अधिकारी के अनुसार, आरोपी को फिलहाल जमानत पर छोड़ दिया गया है
आरोपी की पहचान 28 साल के ऋतिक चंदाना के रूप में हुई है, जो न्यू कॉलोनी का रहने वाला है और कई सोशल मीडिया चैनल चलाता है। उसके पिता दुकान चलाते हैं और मां एक प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। यह विवाद तब शुरू हुआ जब 2 दिसंबर को सेक्टर-56 के हुड्डा मार्केट में ऋतिक प्रिज्म ऐप पर लाइव स्ट्रीम कर रहा था। लाइव में वह चिकन मोमोज खाने का चैलेंज ले रहा था और मोमोज बेचने वाले से यह भी पूछ रहा था कि मोमोज में चिकन है या नहीं। चैलेंज पूरा नहीं कर पाने पर उसने बचे हुए मोमोज अपने पास खड़ी एक गाय को खिला दिए। यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जानकारी के अनुसार, यह वीडियो ‘चमन खटाना’ नाम के अकाउंट से काफी शेयर की गई, जो खुद को बजरंग दल से जुड़ा बताता है। देखते ही देखते यह पोस्ट स्थानीय गौ-रक्षा समूहों तक पहुंच गई और मामला भड़क उठा।
