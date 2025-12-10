गाय को चिकन मोमोज खिलाने पर बवाल, यूट्यूबर को घर से घसीटकर पीटा, पुलिस ने दी जमानत

आरोपी की पहचान 28 साल के ऋतिक चंदाना के रूप में हुई है, जो न्यू कॉलोनी का रहने वाला है और कई सोशल मीडिया चैनल चलाता है। उसके पिता दुकान चलाते हैं और मां एक प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। यह विवाद तब शुरू हुआ जब 2 दिसंबर को सेक्टर-56 के हुड्डा मार्केट में ऋतिक प्रिज्म ऐप पर लाइव स्ट्रीम कर रहा था। लाइव में वह चिकन मोमोज खाने का चैलेंज ले रहा था और मोमोज बेचने वाले से यह भी पूछ रहा था कि मोमोज में चिकन है या नहीं। चैलेंज पूरा नहीं कर पाने पर उसने बचे हुए मोमोज अपने पास खड़ी एक गाय को खिला दिए। यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जानकारी के अनुसार, यह वीडियो ‘चमन खटाना’ नाम के अकाउंट से काफी शेयर की गई, जो खुद को बजरंग दल से जुड़ा बताता है। देखते ही देखते यह पोस्ट स्थानीय गौ-रक्षा समूहों तक पहुंच गई और मामला भड़क उठा।