पूर्व CJI पर जूता उछालने वाले वकील को चप्पलों से धुना, लगाने लगे सनातन धर्म के नारे

घटना के वीडियो में देखा जा सकता है कि कड़कड़डूमा कोर्ट के बाहर राकेश किशोर पर अचानक वकील ने चप्पल से प्रहार किया। किशोर ने पहले हमलावर से पूछा, "क्या गलती की है मैंने?" लेकिन जैसे-जैसे हमला तेज हुआ, वे जोर-जोर से 'सनातन धर्म की जय हो' चिल्लाने लगे। आसपास के वकील और लोग बीच-बचाव करने पहुंचे, लेकिन तब तक मामला तूल पकड़ चुका था। कोर्ट की सुरक्षा टीम ने हस्तक्षेप कर किशोर को बाहर निकाला।