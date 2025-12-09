अमित शाह और मल्लिकार्जुन खरगे के बीच हुई नोकझोंक, कांग्रेस ने पीएम मोदी से की माफी मांगने की मांग

सदन में कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुना। उन्होंने नेहरू पर आरोप लगाते हुए कहा- 1937 में नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने मूल 'वंदे मातरम' गीत से महत्वपूर्ण पद हटा दिए थे। आज BJP के लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन जब BJP के पुरखे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मुस्लिम लीग के साथ बंगाल में सरकार चला रहे थे, तब आपकी देशभक्ति कहां थी? BJP को अपना इतिहास पढ़ना चाहिए।