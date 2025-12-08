8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

इससे मुसलमान चिढ़ जाएंगे…वंदे मातरम बहस पर संसद में PM Modi ने ऐसा क्यों कहा

Parliament Winter Session: पीएम मोदी ने कहा- आपातकाल हमारे इतिहास का एक काला अध्याय था। अब हमारे पास वंदे मातरम की महानता को पुनर्स्थापित करने का अवसर है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Dec 08, 2025

parliament vande mataram debate, parliament winter session, लोकसभा में वंदे मातरम पर बहस में पीएम मोदी ने लिया हिस्सा

लोकसभा में वंदे मातरम पर बहस में पीएम मोदी ने लिया हिस्सा (Photo-IANS)

Parliament Vande Mataram Debate: पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लोकसभा में बहस में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कांग्रेस और पूर्व पीएम पर राष्ट्रीय गीत के प्रति मुहम्मद अली जिन्ना के विरोध को दोहराने और सांप्रदायिक चिंताओं को बढ़ावा देने का आरोप लगाया।

मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम का किया विरोध

पीएम ने कहा कि मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम का कड़ा विरोध करना शुरू कर दिया था। मुहम्मद अली जिन्ना ने 15 अक्टूबर 1937 को लखनऊ से वंदे मातरम के खिलाफ नारा लगाया था। मुस्लिम लीग की बेबुनियाद बातों का कड़ा और मुंहतोड़ जवाब देने के बावजूद, नेहरू ने वंदे मातरम की जांच शुरू कर दी।

नेहरू ने नेताजी को लिखी थी चिट्ठी

उन्होंने आगे कहा कि इसके पांच दिन बाद, नेहरू ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना की भावना से सहमति जताई और लिखा, 'आनंद मठ में वंदे मातरम का बैकग्राउंड मुसलमानों को परेशान कर सकता है।' इसके बाद, कांग्रेस ने कहा कि 26 अक्टूबर से बंगाल में वंदे मातरम के इस्तेमाल की जांच की जाएगी। दुर्भाग्य से, 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया।

‘मुस्लिम लीग के सामने कांग्रेस ने टेके घुटने’

पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने गीत को दो हिस्सों में बांट दिया। इस फैसले के पीछे सामाजिक सद्भाव का कारण था, लेकिन इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए थे। यह अल्पसंख्यकों को खुश करने का उनका तरीका था।

बाद में, कांग्रेस को घुटने टेकने पड़े और भारत के बंटवारे के लिए राजी होना पड़ा। कांग्रेस की पॉलिसीज़ आज भी वही हैं, और इस तरह, इंडियन नेशनल कांग्रेस मुस्लिम लीग कांग्रेस (MLC) बन गई है। आज भी, कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां वंदे मातरम का विरोध करती हैं और इसके आस-पास कॉन्ट्रोवर्सी पैदा करने की कोशिश करती हैं।

अपातकाल का भी किया जिक्र

इस दौरान सदन में पीएम मोदी ने आपातकाल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आपातकाल हमारे इतिहास का एक काला अध्याय था। अब हमारे पास वंदे मातरम की महानता को पुनर्स्थापित करने का अवसर है। इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए।

ये भी पढ़ें

वंदे मातरम् पर लोकसभा में बहस शुरू, टीवी पर विहिप नेता से पूछा गया सवाल तो देखिए क्या मिला जवाब
राष्ट्रीय
Vande Mataram: वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

शीतकालीन सत्र 2025

Published on:

08 Dec 2025 02:47 pm

Hindi News / National News / इससे मुसलमान चिढ़ जाएंगे…वंदे मातरम बहस पर संसद में PM Modi ने ऐसा क्यों कहा

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

शीतकालीन सत्र 2025

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.