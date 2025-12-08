वंदे मातरम् पर लोकसभा में बहस शुरू, टीवी पर विहिप नेता से पूछा गया सवाल तो देखिए क्या मिला जवाब

Vande Mataram: वंदे मातरम के आज 150 वर्ष पुरे, ग्राम पंचायत से राज्य स्तर तक राष्ट्रभक्ति का महोत्सव...(photo-patrika)
वंदे मातरम् गीत को 150 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर लोकसभा में आज (8 दिसम्बर) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास बहस की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने 'वंदे मातरम' का विरोध करने में मोहम्मद अली जिन्ना की भावनाओं का समर्थन किया, क्योंकि 'इससे मुसलमान भड़क सकते थे'।
भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए सरकार को इस मुद्दे पर लोकसभा में बहस में हिस्सा लेने के लिए तीन घंटे दिए गए हैं, जबकि पूरी चर्चा के लिए कुल 10 घंटे तय किए गए हैं। यह बहस मंगलवार, 9 दिसंबर को राज्यसभा में भी होगी।
इस बीच सदन में तमाम नेता 'वंदे मातरम' पर अपनी बात रखेंगे, लेकिन सदन के बाहर भी नेता इस पर अपनी राय दे रहे हैं और टीवी पर भी कई दिन से यह बहस का मुद्दा बना रहा है। ऐसे ही एक टीवी शो का क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें विहिप नेता विनोद बंसल से एंकर ने 'वंदे मातरम' से जुड़ा एक सवाल किया। इस सवाल पर उन्होंने क्या जवाब दिया, आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं।
दरअसल, टीवी पर डिबेट के दौरान जब पत्रकार ने विनोद बंसल से पूछा- वंदे मातरम् गीत में 'फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीम्' का अर्थ क्या है? तो इसके जवाब में बंसल ने कहा- यहां टेस्टिंग चल रही है क्या? इसपर पत्रकार ने कहा- बिलकुल, आप पूरी दुनिया का टेस्ट ले रहे हैं तो हम आपका क्यों न लें?
उधर, वंदे मातरम् को लेकर सपा सांसद राजीव राय ने भी करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा- भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करने वाले और उसे कुचलने की कोशिश करने वाले लोगों पर भी बहस होनी चाहिए।
राजीव ने कहा- जो लोग मुस्लिम लीग के साथ सरकार में बैठे थे और जब हमारे योद्धा देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, तब वे अंग्रेजों के चापलूसों की तरह काम कर रहे थे, उन पर भी चर्चा होनी चाहिए।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग