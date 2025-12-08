8 दिसंबर 2025,

सोमवार

राष्ट्रीय

वंदे मातरम् पर लोकसभा में बहस शुरू, टीवी पर विहिप नेता से पूछा गया सवाल तो देखिए क्या मिला जवाब

वन्दे मातरम् गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर लोकसभा में आज विशेष चर्चा हो रही है।

2 min read
भारत

image

Mukul Kumar

Dec 08, 2025

Vande Mataram: वंदे मातरम के आज 150 वर्ष पुरे, ग्राम पंचायत से राज्य स्तर तक राष्ट्रभक्ति का महोत्सव...(photo-patrika)

Vande Mataram: वंदे मातरम के आज 150 वर्ष पुरे, ग्राम पंचायत से राज्य स्तर तक राष्ट्रभक्ति का महोत्सव...(photo-patrika)

वंदे मातरम् गीत को 150 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर लोकसभा में आज (8 दिसम्बर) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास बहस की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने 'वंदे मातरम' का विरोध करने में मोहम्मद अली जिन्ना की भावनाओं का समर्थन किया, क्योंकि 'इससे मुसलमान भड़क सकते थे'।

भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए सरकार को इस मुद्दे पर लोकसभा में बहस में हिस्सा लेने के लिए तीन घंटे दिए गए हैं, जबकि पूरी चर्चा के लिए कुल 10 घंटे तय किए गए हैं। यह बहस मंगलवार, 9 दिसंबर को राज्यसभा में भी होगी।

इस बीच सदन में तमाम नेता 'वंदे मातरम' पर अपनी बात रखेंगे, लेकिन सदन के बाहर भी नेता इस पर अपनी राय दे रहे हैं और टीवी पर भी कई दिन से यह बहस का मुद्दा बना रहा है। ऐसे ही एक टीवी शो का क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें विहिप नेता विनोद बंसल से एंकर ने 'वंदे मातरम' से जुड़ा एक सवाल किया। इस सवाल पर उन्होंने क्या जवाब दिया, आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं।

पत्रकार ने क्या पूछा सवाल?

दरअसल, टीवी पर डिबेट के दौरान जब पत्रकार ने विनोद बंसल से पूछा- वंदे मातरम् गीत में 'फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीम्' का अर्थ क्या है? तो इसके जवाब में बंसल ने कहा- यहां टेस्टिंग चल रही है क्या? इसपर पत्रकार ने कहा- बिलकुल, आप पूरी दुनिया का टेस्ट ले रहे हैं तो हम आपका क्यों न लें?

सपा सांसद ने भी बोला हमला

उधर, वंदे मातरम् को लेकर सपा सांसद राजीव राय ने भी करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा- भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करने वाले और उसे कुचलने की कोशिश करने वाले लोगों पर भी बहस होनी चाहिए।

राजीव ने कहा- जो लोग मुस्लिम लीग के साथ सरकार में बैठे थे और जब हमारे योद्धा देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, तब वे अंग्रेजों के चापलूसों की तरह काम कर रहे थे, उन पर भी चर्चा होनी चाहिए।

RJD सांसद मनोज झा की 'वंदे मातरम' पर बहस पर राय

Updated on:

08 Dec 2025 02:07 pm

Published on:

08 Dec 2025 11:20 am

