वरना अराजकता फैल जाएगी…SIR विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी चेतावनी, ममता सरकार को नोटिस जारी

सुनवाई के दौरान इलेक्शन कमीशन ने कोर्ट को बताया कि बीएलओ और SIR से जुड़े अधिकारियों को धमकाने या काम में बाधा डालने पर कार्रवाई करने के लिए आयोग के पास सभी संवैधानिक अधिकार मौजूद हैं। चुनाव आयोग की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि पुलिस राज्य सरकार के कंट्रोल में होती है और उम्मीद की जाती है कि राज्य सरकार आयोग के काम में मदद करेगी। उन्होंने कहा "अगर राज्य सुरक्षा देने से मना करता है तो हमारे पास स्थानीय पुलिस को प्रतिनियुक्ति (Deputation) पर लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में टेंशन की वजह से BLO के आत्महत्या करने की बात सही नहीं है, क्योंकि उनका काम बहुत लिमिटेड है। उन्हें केवल 30 से 35 वोटर्स के छह से सात घरों की जानकारी इकट्ठी करनी होती है।