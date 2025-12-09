दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर 22 मिनट में दो बार पति-पत्नी को मारी गई टक्कर, मौत के आठ घंटे बाद पहुंची पुलिस

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर पिछले मंगलवार को देर रात करीब 11:52 बजे एक वैगनआर कार को एक बड़े बंपर ने टक्कर मारी, जिसकी वजह से कार सड़क के किनारे की तरफ हो गई। इस टक्कर के बाद दोनों पति-पत्नी घायल हो गए थे, लेकिन तब भी वह जिंदा थे। हालांकि कार के दरवाजे जाम होने की वजह से वह बाहर नहीं निकल पाए थे। इसके 22 मिनट बाद ही 12.14 बजे एक मारुति अर्टिगा ने फिर से उसी कार को टक्कर मार दी। इसके चलते सड़क के किनारे खड़ी कार पलट गई। इस बीच एक्सप्रेसवे पर लगातार वाहन फर्राटा भरते रहे, लेकिन उनकी किसी ने भी मदद नहीं की। पुलिस की गश्ती टीम भी मौके पर नहीं पहुंची। इस घटना के 8 घंटे बाद गांव के लोगों ने गाड़ी के अंदर फंसे लोगों को देखा। इसके बाद पुलिस को इस मामले की सुबह 7.38 बजे सूचना मिली। यानी पहली टक्कर से तबरीबन आठ घंटे बाद पुलिस को मामले की सूचना मिली तब एक्सप्रेसवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची। अगर समय रहते पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंचती तो शायद जानें बच सकती थीं।