9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर 22 मिनट में दो बार पति-पत्नी को मारी गई टक्कर, मौत के आठ घंटे बाद पहुंची पुलिस

Delhi Mumbai Expressway Accident: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक हादसे में दंपति 8 घंटे तक कार में फंसे रहे, लेकिन मदद के लिए न पुलिस पहुंची औऱ न ही किसी व्यक्ति ने रुक कर मदद की। ऐसे में इस मामले को लेकर दंपति के परिवार के लोगों ने सेफ्टी सिस्टम पर सवाल उठाए हैं।

3 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

image

Harshita Saini

Dec 09, 2025

Delhi Mumbai Expressway Accident couple trapped in car authorities negligence Death

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसे के आठ घंटे तक कार में ही फंसे रहे दंपति। परिजनों का बड़ा आरोप। (प्रतीकात्मक फोटो)

Delhi Mumbai Expressway Accident: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर पिछले हफ्ते एक ऐसी घटना सामने आई, जिसने सड़क सुरक्षा और मानवीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। देर रात एक वैगनआर कार दो बार टक्कर का शिकार हुई। उस कार में मौजूद दंपति की मौत हो गई। हैरान करने वाली बात ये है कि हादसे के बाद पति-पत्नी दोनों करीब आठ घंटे तक हाईवे किनारे पलटी कार में फंसे रहे। यह दंपति दिल्ली के रहने वाले थे। दोनों की पहचान 42 साल के लच्छी राम और 38 साल की उनकी पत्नी कुसुमलता के रूप में हुई थी। परिवार का कहना है कि हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर सैकड़ों गाड़ियां निकलीं, लेकिन किसी ने भी घायल पड़े दंपति की मदद नहीं की। इतना ही नहीं, एक्सप्रेसवे पेट्रोलिंग टीम भी पूरे आठ घंटे लापता रही। सुबह जब गांव के लोगों ने कार को देखा, तब तक पति-पत्नी की मौत हो चुकी थी। इस मामले को लेकर दंपति के परिवार वालों ने प्रशासन पर कड़े सवाल उठाए हैं।

परिवार बोला- सारी गश्ती सिर्फ कागजों पर हो रही

HT की रिपोर्ट्स के अनुसार, लच्छी राम के मामा नाहर सिंह ने प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए कहा “पूरी तरह डैमेज हुई कार में दो लोग फंसे हुए थे, खून से लथपथ थे, ऐसे में कोई कैसे बिना देखे निकल सकता है?” उन्होंने कहा कि जब NHAI की गश्ती गाड़ियां हर घंटे वहां से निकलती हैं तो उन्हें वह गाड़ी कैसे नहीं दिखी? इससे यह स्पष्ट होता है कि या तो वे लापरवाह थे या फिर सारी गश्त सिर्फ कागजों पर ही हो रही है। उनका कहना है कि अगर पुलिस गश्ती टीम वहां समय से पहुंच जाती तो आज वह जिंदा होते।

सवालों में झलका परिवार का दर्द

मृतक लच्छी राम के पिता देवी सिंह ने रोते हुए कहा कि उन दोनों को इस तरह नहीं मरना चाहिए था। अगर वह दोनों विकलांग भी हो जाते तो भी वह उनकी देखभाल कर लेते। उन्होंने कहा कि वह मदद का इंतजार करते मर गए। अधिकारी इतने गैरजिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? साथ ही उन्होंने बताया कि वह रात भर उनको कॉल कर रहे थे। पहले कॉल लग रहा था, लेकिन कुछ समय बाद कॉल लगना बंद हो गया था। सुबह 8 बजे के बाद वापस कॉल लगा, जो एक पुलिसकर्मी ने उठाया था। लच्छी राम के चचेरे भाई दीपक सिंह ने कहा कि दूसरी बार टक्‍कर मारने वाला ड्राइवर उन लोगों की मदद कर सकता था। उनकी भाभी को ज्यादा भारी चोट नहीं लगी थी। मदद मिलती तो कम से कम एक जीवन बच सकता था।

अब जानिए क्या था पूरा मामला?

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर पिछले मंगलवार को देर रात करीब 11:52 बजे एक वैगनआर कार को एक बड़े बंपर ने टक्कर मारी, जिसकी वजह से कार सड़क के किनारे की तरफ हो गई। इस टक्कर के बाद दोनों पति-पत्नी घायल हो गए थे, लेकिन तब भी वह जिंदा थे। हालांकि कार के दरवाजे जाम होने की वजह से वह बाहर नहीं निकल पाए थे। इसके 22 मिनट बाद ही 12.14 बजे एक मारुति अर्टिगा ने फिर से उसी कार को टक्कर मार दी। इसके चलते सड़क के किनारे खड़ी कार पलट गई। इस बीच एक्सप्रेसवे पर लगातार वाहन फर्राटा भरते रहे, लेकिन उनकी किसी ने भी मदद नहीं की। पुलिस की गश्ती टीम भी मौके पर नहीं पहुंची। इस घटना के 8 घंटे बाद गांव के लोगों ने गाड़ी के अंदर फंसे लोगों को देखा। इसके बाद पुलिस को इस मामले की सुबह 7.38 बजे सूचना मिली। यानी पहली टक्कर से तबरीबन आठ घंटे बाद पुलिस को मामले की सूचना मिली तब एक्सप्रेसवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची। अगर समय रहते पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंचती तो शायद जानें बच सकती थीं।

ये भी पढ़ें

हवस मिटाने के लिए प्यार का गला घोटा…’खलनायक’ पत्नी की सच्चाई जान पुलिस हैरान, चार गिरफ्तार
नई दिल्ली
Faridabad wife plans attack on husband in extramarital affair with lover four arrested

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

accident

accident death

crime

crime news

crimenews

Delhi News

Updated on:

09 Dec 2025 03:43 pm

Published on:

09 Dec 2025 03:39 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर 22 मिनट में दो बार पति-पत्नी को मारी गई टक्कर, मौत के आठ घंटे बाद पहुंची पुलिस

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

एआई से तैयार जवाब देख सुप्रीम कोर्ट हैरान, अधिवक्ता बोले-इतना शर्मिंदा मैं कभी नहीं हुआ

Supreme Court surprised see answer prepared by AI in high profile business dispute
नई दिल्ली

राजनीति छोड़ने के 8 दिन बाद अवध ओझा ने तोड़ी चुप्पी, फैसले के पीछे बताया बड़ा कारण

Avadh Ojha Delhi Politics Aam Aadmi Party Arvind Kejriwal Manish Sisodia News
नई दिल्ली

यह तो चौंकाने वाली बात है…बलात्कार से मासूम के दोनों गुप्तांग फटे, दिल्ली पुलिस पर भड़की अदालत

delhi girl rape case rohini court reaction on police negligence 5 lakh compensation
नई दिल्ली

ढाई अरब साल के सबसे बड़े खतरे का सामना कर रही अरावलीः माकन

Parliament security lapse
नई दिल्ली

नए पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक! 9-10-11-12-13 दिसंबर को मौसम में होगा बड़ा उलटफेर, IMD का नया अलर्ट

Delhi weather Forecast New western disturbance active imd new Rain Prediction for 9-10-11-12-13 December
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.