दिल्ली में इन लोगों पर जुर्माना लगाने की तैयारी, रेखा सरकार के ऐलान से मची खलबली

दिल्ली में बुधवार यानी 10 दिसंबर की सुबह हवा की गुणवत्ता में मामूली सुधार देखने को मिला, जबकि मंगलवार को भी दिल्ली का औसत AQI 341 से गिरकर 291 दर्ज किया गया था। यानी मंगलवार को दिल्ली का एक्यूआई ‘बहुत खराब’ से ‘खराब’ श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया था। जबकि बुधवार को दिल्ली का औसत एक्यूआई 300 रिकॉर्ड किया गया, जो फिलहाल 'खराब' श्रेणी में है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के समीर ऐप के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता 'खराब' श्रेणी में बनी हुई है और शहर के कई इलाके बुधवार सुबह धुंध की चादर में लिपटे रहे। बुधवार को 28 निगरानी केंद्रों में वायु गुणवत्ता 'खराब' श्रेणी में दर्ज हुई, जबकि नौ केंद्रों में वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' दर्ज की गई।