राजनीति छोड़ने के 8 दिन बाद अवध ओझा ने तोड़ी चुप्पी, फैसले के पीछे बताया बड़ा कारण

दरअसल, मशहूर कोचिंग टीचर अवध ओझा ने साल 2024 में दो दिसंबर को आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली। इसके बाद जनवरी-फरवरी 2025 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में मनीष सिसोदिया की सीट पटपड़गंज से उन्हें आम आदमी पार्टी ने चुनाव में उतारा। हालांकि इस सीट पर वह चुनाव हार गए। यह सीट पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी के पास थी और यहां से दिल्ली के डिप्टी सीएम रह चुके मनीष सिसोदिया एमएलए बन रहे थे, लेकिन साल 2025 में यह सीट भाजपा के खाते में चली गई और रवि नेगी विधायक बने। चुनाव में मिली हार के बाद अवध ओझा राजनीतिक गतिविधियों से दूर हो गए और 30 नवंबर को उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने की आधिकारिक घोषणा कर दी।