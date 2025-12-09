यह तो चौंकाने वाली बात है…बलात्कार से मासूम के दोनों गुप्तांग फटे, दिल्ली पुलिस पर भड़की अदालत

हाल ही में दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया से भी ऐसी ही दिल दहलाने वाली घटना सामने आई थी। उसमें भी एक चार साल की बच्ची ऐसी ही घटना की शिकार हुई। वह मासूम बच्ची मदरसा जा रही थी, तभी उसकी जान-पहचान का रिजवान उसे रास्ते में मिला और उसे बहला-फुसलाकर एक खाली मकान में ले गया। वहां उस व्यक्ति ने नशे की हालत में उस मासूम बच्ची के साथ बेरहमी से दुष्कर्म किया। मदरसा नहीं पहुंचने पर मदरसे के संचालक ने जब बच्ची को तलाशना शुरू किया तो बच्ची उन्हें सूने मकान में बिना कपड़ों के लहूलुहान हालत में मिली। उसके बाद बच्ची को अस्पताल पहुंचाया गया और रिजवान को पॉक्सो एक्ट के साथ गंभीर धाराओं में गिरफ्तार कर लिया। बच्ची से दरिंदगी करने के बाद आरोपी रिजवान भी बच्ची के पास अर्धनग्न हालत में लेटा मिला था।