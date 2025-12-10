संसद में गूंजा सीमापार से नशीले पदार्थों की तस्करी का मुद्दा

राज्यसभा नीरज डांगी ने राजस्थानी को राज्य में आधिकारिक भाषा का दर्ज दिलवाने की मांग करते हुए शून्यकाल में बताया कि राजस्थान विधानसभा से अगस्त 2003 में राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव पारित कर केन्द्र को भिजवाया गया था। राजस्थान सरकार अन्य सरकारों की तरह अनुच्छेद 345 के तहत स्थानीय भाषा के रूप में राजस्थानी को आधिकारिक मान्यता देना चाहती है। राजस्थान में बोली जाने वाली राजस्थानी भाषा एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाली भाषा है। आधिकारिक दर्जा मिलने पर इसका संरक्षण हो सकेगा और शिक्षा, मनोरंजन, सरकारी व विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। राजस्थानी को अनुच्छेद 345 के तहत आधिकारिक भाषा और आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए।