नई दिल्ली

दिया कुमारी ने की पीएम मोदी, स्पीकर बिरला से मुलाकात

प्रदेश में विकास और जनहित के मुद्दों की जानकारी दी

नई दिल्ली

image

Abhishek Singhal

Dec 10, 2025

नई दिल्ली। राजस्थान की उप-मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने मंगलवार को संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बताया जा रहा है मोदी से मुलाकात के दौरान उन्होंने प्रदेश में विकास और जनहित के मुद्दों की जानकारी दी।

दिया कुमारी ने संसद में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात की। दिया कुमारी ने बिरला से जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। दिया कुमारी ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत से भी मुलाकात की। गौरतलब है कि संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल ने भी नईदिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभाध्यक्ष बिरला व अन्य मंत्रियों से मुलाकात की थी।

10 Dec 2025 02:38 pm

