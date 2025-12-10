गर्लफ्रेंड ने छोड़ा तो दिल्ली से बेंगलुरु तक आतंकी हमले की धमकी…आशिक के शातिर दिमाग पर चकराई पुलिस

तकनीकी निगरानी और साइबर ट्रेल का पीछा करते हुए दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच अंत में आरोपी अभय कुमार तक पहुंच ही गई और उसे साकेत के सैदुलजाब इलाके से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि अभय 22 साल का है और रांची का रहने वाला है। वह BCA थर्ड ईयर का स्टूडेंट है। वह फ्रीलांस वेब डेवलपर का काम करता था। पुलिस के सामने उसने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए। पुलिस ने उसका मोबाइल फोन बरामद किया है, हालांकि उसमें से ज्यादातर डेटा डिलीट कर दिया गया था। अब फोरेंसिक टीम डिलीट किए गए डेटा को रिकवर करने में लगी हुई है, जिससे साजिश की गहराई को समझा जा सके। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मोहित कुमार का इन धमकियों से कोई संबंध नहीं है। वह खुद एक सोची-समझी साजिश का शिकार हो गया था। फिलहाल, आरोपी अभय कुमार जेल में है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।