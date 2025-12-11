दिल्ली में अवैध कारोबार का पर्दाफाश, 500 और 1000 के नोटों का जखीरा देख पुलिस के होश उड़े

क्राइम ब्रांच ने बताया कि एक गुप्त सूचना पर यह छापेमारी की गई। सूत्र ने इस अवैध कारोबार के संबंध में पुख्ता सूचना दी थी। क्राइम ब्रांच का कहना है कि पुराने नोटों की भारी मात्रा में खरीद-फरोख्त की जा रही थी। जब क्राइम ब्रांच के अधिकारियों की एक विशेष टीम ने शालीमार बाग मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 4 के पास जाल बिछाया तो आरोपी शिकंजे में फंसे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की तलाशी के दौरान, पुलिस को उनके पास से एक बैग मिला। जब बैग को खोलकर देखा गया तो उसमें 500 और 1000 मूल्यवर्ग के बंद हो चुके नोटों का एक जखीरा मिला। गिनती करने पर इन नोटों की कुल कीमत लगभग 3.5 करोड़ रुपये पाई गई।