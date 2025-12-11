11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

दिल्ली में अवैध कारोबार का पर्दाफाश, 500 और 1000 के नोटों का जखीरा देख पुलिस के होश उड़े

Illegal Currency Trade: दिल्ली में क्राइम ब्रांच ने बंद हो चुके पुराने नोटों के अवैध कारोबार का पर्दाफाश किया है। इस मामले में चार आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से एक बैग में साढ़े करोड़ रुपये मिले हैं। इसमें सभी नोट 1000 और 500 रुपये के हैं।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Dec 11, 2025

Illegal currency trade busted in Delhi four arrested Rs 3.5 crore recovered

दिल्ली में पुराने नोटों के अवैध कारोबार का पर्दाफाश।

Illegal Currency Trade: राष्ट्रीय राजधानी में पिछले नौ साल से चल रहे अवैध कारोबार का दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पर्दाफाश किया है। इसके बाद यह मामला चर्चा का विषय बन गया है। सवाल उठ रहा है कि नोटबंदी के दौरान जिस करेंसी को सरकार ने अवैध घोषित कर दिया, उसका कारोबार इतने बड़े पैमाने पर कैसे चल रहा था? बहरहाल, इस मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से साढ़े तीन करोड़ मूल्य के 1000 और 500 के नोटों से भरा बैग मिला है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस गिरोह में और लोग भी शामिल हो सकते हैं। इसलिए आरोपियों से सख्त पूछताछ जारी है।

नौ साल पहले सरकार ने बंद की थी करेंसी

दरअसल, केंद्र सरकार ने साल 2016 में विमुद्रीकरण (Demonetisation) की घोषणा की थी। इसके तहत आठ नवंबर 2016 को केंद्र सरकार ने 500 और 1000 रुपये के नोट को चलन से बाहर कर दिया था। विमुद्रीकरण कानून के तहत बंद हो चुके नोटों को अपने पास रखना, खरीदना, बेचना या इनके जरिए किसी भी तरह का लेन-देन करना कानूनन अपराध है। इसमें कड़े दंड का प्रावधान है। इस सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए दिल्ली क्राइम ब्रांच ने बताया कि एक गुप्त सूचना पर शालीमार बाग मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर चार के पास छापेमारी की गई, जहां चार लोगों को अवैध करेंसी के साथ मौके पर ही दबोचा गया।

साढ़े तीन करोड़ के पुराने नोट बरामद

क्राइम ब्रांच के अनुसार, आरोपियों के पास से करीब साढ़े तीन करोड़ रुपये मूल्य के 1000 और 500 के नोट बरामद हुए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपी इस पुरानी करेंसी को खरीदने या बेचने का कोई ठोस कारण या वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में धोखाधड़ी (Cheating), आपराधिक साजिश (Criminal Conspiracy) और नोटबंदी कानून (Demonetisation Act) की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। चारों आरोपियों की पहचान हर्ष, टेक चंद, लक्ष्य, और विपिन कुमार के रूप में हुई है।

पुराने नोटों की क्यों हो रही थी खरीद-फरोख्त?

क्राइम ब्रांच ने बताया कि एक गुप्त सूचना पर यह छापेमारी की गई। सूत्र ने इस अवैध कारोबार के संबंध में पुख्ता सूचना दी थी। क्राइम ब्रांच का कहना है कि पुराने नोटों की भारी मात्रा में खरीद-फरोख्त की जा रही थी। जब क्राइम ब्रांच के अधिकारियों की एक विशेष टीम ने शालीमार बाग मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 4 के पास जाल बिछाया तो आरोपी शिकंजे में फंसे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की तलाशी के दौरान, पुलिस को उनके पास से एक बैग मिला। जब बैग को खोलकर देखा गया तो उसमें 500 और 1000 मूल्यवर्ग के बंद हो चुके नोटों का एक जखीरा मिला। गिनती करने पर इन नोटों की कुल कीमत लगभग 3.5 करोड़ रुपये पाई गई।

पुराने नोटों के साथ दो गाड़ियां भी जब्त

क्राइम ब्रांच ने यह बैग अपने कब्जे में लिया और आरोपियों की दो गाड़ियां भी जब्त कीं। इन गाड़ियों का उपयोग पुराने नोटों की खरीद-फरोख्त में होने की आशंका है। पुलिस स्टेशन ले जाकर की गई शुरुआती पूछताछ में, यह खुलासा हुआ कि आरोपियों ने ये बंद हो चुकी करेंसी बेहद कम कीमत पर खरीदी थी और वे इसे आगे अधिक लाभ पर बेचने के लिए डील कर रहे थे। पुलिस अब चारों आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि उन्होंने यह बड़ी मात्रा में पुरानी करेंसी किससे खरीदी थी और इस अवैध नेटवर्क की जड़ें कहां तक फैली हुई हैं?

ये भी पढ़ें

राजनीति छोड़ने के 8 दिन बाद अवध ओझा ने तोड़ी चुप्पी, फैसले के पीछे बताया बड़ा कारण
नई दिल्ली
Avadh Ojha Delhi Politics Aam Aadmi Party Arvind Kejriwal Manish Sisodia News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime

crime news

crimenews

Delhi News

Updated on:

11 Dec 2025 10:53 am

Published on:

11 Dec 2025 10:52 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / दिल्ली में अवैध कारोबार का पर्दाफाश, 500 और 1000 के नोटों का जखीरा देख पुलिस के होश उड़े

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

रेल मंत्री ने दी जानकारी 1300 स्टेशनों का चल रहा है पुनर्निमाण

राजनीति

खुशखबरी! नए साल में नई योजना लॉन्च करेगा यीडा, एयरपोर्ट के पास घर बनाने का पूरा होगा सपना

yeida gonna launch new year plot scheme 973 plots near jevar airport
नई दिल्ली

गर्लफ्रेंड ने छोड़ा तो दिल्ली से बेंगलुरु तक आतंकी हमले की धमकी…आशिक के शातिर दिमाग पर चकराई पुलिस

jealous lover sends terror threats to frame innocent boy
नई दिल्ली

दिल्ली में बेपटरी हो गए ट्रेन के डिब्बे, अफरा-तफरी के बीच बड़ा हादसा टला

Train derailed in Delhi Chandni Chowk area Breaking News
नई दिल्ली

दिल्ली में आज क्यों मनाई जा रही 'दिवाली'? सीएम रेखा से लेकर कई दिग्गज मनाएंगे उत्सव

delhi to celebrate diwali as it added in unesco hertige list
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.