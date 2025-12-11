खुशखबरी! नए साल में नई योजना लॉन्च करेगा यीडा, एयरपोर्ट के पास घर बनाने का पूरा होगा सपना

योजना में टोटल 973 आवासीय प्लॉट शामिल किए गए हैं, जिनमें छोटे से लेकर बड़े आकार तक के ऑप्शन मौजूद होंगे। प्लॉटों के साइज 162, 183, 184, 200, 223 और 290 वर्गमीटर रखे गए हैं। ताकि अलग-अलग जरूरत वाले लोग आसानी से अपने अनुसार ऑप्शन चुन सकें। इनमें सबसे ज्यादा मांग वाले 200 वर्गमीटर के 481 प्लॉट शामिल हैं, जबकि सबसे बड़ा प्लॉट 290 वर्गमीटर का होगा। इसके अलावा योजना में प्लॉटों को तीन अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है। इनमें से 170 प्लॉट (17.5%) किसान कोटे के लिए निर्धारित किए गए हैं, जबकि 48 प्लॉट (5%) फंक्शनल इंडस्ट्रियल यूनिट्स को दिए जाएंगे। बाकी 77.5% यानी 755 प्लॉट सामान्य श्रेणी के लोगों के लिए रखे गए हैं।