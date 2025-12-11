खुशखबरी! नए साल में नई योजना लॉन्च करेगा यीडा, एयरपोर्ट के पास घर बनाने का पूरा होगा सपना

प्रतीकात्मक तस्वीर
नोएडा के जेवर में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास अपना घर बनाने का सपना देखने वालों के लिए नया साल 2026 खुशखबरी लेकर आने वाला है। यमुना विकास प्राधिकरण (यीडा) जनवरी में एक नई योजना लॉन्च करने की तैयारी में है, जिससे जेवर एयरपोर्ट के पास कई लोगों को प्लॉट लेने का मौका मिलेगा। एयरपोर्ट वाले एरिया में लगातार हो रहे विकास के चलते लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। योजना को यूपी रेरा में रजिस्ट्रेशन के लिए भेज दिया गया है, अनुमति मिलते ही योजना शुरू की जाएगी।
यीडा अधिकारी के अनुसार, यह योजना सेक्टर 15C, सेक्टर 18 और सेक्टर 24A में लॉन्च की जाएगी। यह तीनों सेक्टर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सबसे करीब हैं। इन सेक्टरों में पिछले कुछ समय में तेजी से विकास हो रहा है। इन प्लॉटों की खासियत यह है कि ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब, मेडिकल डिवाइस पार्क और डेटा सेंटर पार्क जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के बहुत करीब हैं। साथ ही आने वाले महीनों में जेवर एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू होने की संभावना है, जिससे इस पूरे इलाके की प्रॉपर्टी वैल्यू और भी तेजी से बढ़ने की उम्मीदें है।
योजना में टोटल 973 आवासीय प्लॉट शामिल किए गए हैं, जिनमें छोटे से लेकर बड़े आकार तक के ऑप्शन मौजूद होंगे। प्लॉटों के साइज 162, 183, 184, 200, 223 और 290 वर्गमीटर रखे गए हैं। ताकि अलग-अलग जरूरत वाले लोग आसानी से अपने अनुसार ऑप्शन चुन सकें। इनमें सबसे ज्यादा मांग वाले 200 वर्गमीटर के 481 प्लॉट शामिल हैं, जबकि सबसे बड़ा प्लॉट 290 वर्गमीटर का होगा। इसके अलावा योजना में प्लॉटों को तीन अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है। इनमें से 170 प्लॉट (17.5%) किसान कोटे के लिए निर्धारित किए गए हैं, जबकि 48 प्लॉट (5%) फंक्शनल इंडस्ट्रियल यूनिट्स को दिए जाएंगे। बाकी 77.5% यानी 755 प्लॉट सामान्य श्रेणी के लोगों के लिए रखे गए हैं।
योजना के लॉन्च होने के बाद आवेदकों को प्लॉट की कुल कीमत की 10% राशि शुरू में ही जमा करनी होगी। यीडा सूत्रों का कहना है कि आवेदन प्रोसेस शुरू होने ही वाला है, क्योंकि तैयारी लगभग पूरी हो गई है। अधिकारियों के अनुसार, YEIDA की कीमतें बाजार रेट से लगभग आधी हैं, इसलिए अधिकारियों का अनुमान है कि योजना में दो लाख से ज्यादा आवेदन हो सकते हैं।
यीडा ने इस योजना में छोटे और मध्यम आकार के प्लॉटों को ज्यादा शामिल किया है। ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आसानी से अपना घर बना सकें। छोटे प्लॉटों को बनाने में खर्चा भी कम होगा और लोग जल्दी बसावट शुरू कर देंगे। इसके साथ ही, इसका मोटिव यह भी है कि एयरपोर्ट के आस-पास के इलाके में जल्दी विकास करना है और आने वाले समय में यहां बेहतर सुविधाओं वाला बड़ा आवासीय इलाका तैयार हो जाए। यीडा के सीईओ आरके सिंह ने कहा “यह आवासीय भूखंड योजना नववर्ष में शुरू की जाएगी। योजना का यूपी रेरा में पंजीकरण के लिए आवेदन किया जा चुका है। अनुमति मिलने के बाद की कवायद तेजी से शुरू की जाएगी।”
