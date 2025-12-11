दोनों भाई कारोबारी हैं, कोई 5000 करोड़ के फ्रॉडिया नहीं…अदालत में गरमाया गोवा नाइटक्लब आग हादसा

सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा की ओर से पेश वकील की करोड़ों का फ्रॉड करके विदेश भागने वाली दलील नीरव मोदी, विजय माल्या और मेहुल चौकसी जैसे कारोबारियों से जोड़कर देखी जा रही है। इस दौरान तनवीर अहमद मीर ने ये भी कहा कि लूथरा ब्रदर्स की जान को खतरा है। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें हत्या और जलाकर मार डालने की धमकियां दे रहे हैं। वकील ने कहा कि वह भी इंसान हैं, इसलिए उन्हें भारत में पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए। लूथरा ब्रदर्स के वकील की दलीलों को काटते हुए गोवा पुलिस ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका का जबरदस्त विरोध किया। गोवा पुसिल का कहना था कि लूथरा ब्रदर्स ने जांच में कोई सहयोग नहीं किया। इसके अलावा दोनों भाइयों ने अदालत को गुमराह किया है। लूथरा ब्रदर्स के वकील ने कहा कि दोनों भाइयों ने 7 दिसंबर को भारत छोड़ा, जबकि गोवा पुलिस का दावा है कि दोनों भाई 6 दिसंबर की रात को ही भारत से निकल गए थे। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि जमानत लेने के लिए दिया गया मेडिकल ग्राउंड भी गलत है।