11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

दिल्ली का बदल गया नक्शा, अब 11 नहीं इतने होंगे जिले; देखें पूरी लिस्ट

दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए नए जिलों का गठन किया है। अब राजधानी में 11 की जगह 13 जिले होंगे, जिससे लोगों को सरकारी सेवाओं तक पहुंच और भी आसान हो जाएगी।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Ashib Khan

Dec 11, 2025

Delhi administration restructure,

दिल्ली में अब 13 जिले होंगे (Photo-IANS)

Delhi districts list: दिल्ली की रेखा सरकार ने गुरुवार को बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के मौजूदा 11 रेवेन्यू जिलों को 13 नए रेवेन्यू जिलों में पुनर्गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में मुख्य सचिव राजीव वर्मा ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे "वन दिल्ली, वन बॉउंड्री, वन विंडो" का प्रतीक बताते हुए कहा, "यह बदलाव शासन को सरल और कुशल बनाएगा, ताकि नागरिकों को एक ही जगह सभी सेवाएं मिल सकें।"

दिल्ली सरकार ने कहा कि यह सुधार लोगों के कामकाज को सरल बनाएगा, सेवाओं की डिलीवरी को तेज करेगा और जमीन के रिकॉर्ड, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, नागरिक सेवाओं और शिकायतों के निपटारे में बेहतर तालमेल सुनिश्चित करेगा।

पहले दिल्ली में 11 जिले थे: नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली, साउथ ईस्ट दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली और शाहदरा। इन जिलों के अंतर्गत 33 उपमंडल थे, लेकिन बढ़ती जनसंख्या के कारण प्रशासनिक बोझ बढ़ गया था।

बता दें कि अब राष्ट्रीय राजधानी में जिलों की संख्या 13 हो गई है और सब सबडिवीजन को भी बढ़ाकर 39 किया जा रहा है। 

नए जिलों की पूरी लिस्ट:

1- साउथ ईस्ट दिल्ली - इसमें जंगपुरा, कालकाजी और बादरपुर इलाके शामिल है।

2- ओल्ड दिल्ली - सदर बाजार और चांदनी चौक शामिल है।

3- नॉर्थ दिल्ली - बुराड़ी, आदर्श नगर और बादली।

4- नई दिल्ली - दिल्ली कैंट और न्यू दिल्ली।

5- सेंट्रल दिल्ली - पटेल नगर और करोल बाग।

6- सेंट्रल नॉर्थ दिल्ली - शकूर बस्ती, शालीमार बाग और मॉडल टाउन

7- साउथ वेस्ट दिल्ली - नजफगढ़, मटियाला, द्वारका और बिजवासन

8- आउटर नॉर्थ दिल्ली - मुंडका, नरेला और बवाना

9- नॉर्थ वेस्ट दिल्ली - किराड़ी, नांगलोई जाट, रोहिणी

10- नॉर्थ ईस्ट दिल्ली - करावल नगर, गोकल पुरी, यमुना विहार और शाहदरा

11- ईस्ट दिल्ली - गांधी नगर, विश्वास नगर और पटपड़गंज

12- साउथ दिल्ली - छतरपुर, मालवीय नगर, देवली और महरौली

13- वेस्ट दिल्ली- विकासपुरी,, जनकपुरी और राजौरी गार्डन

ये भी पढ़ें

‘अमित शाह जाहिलों की फौज के सरदार’, कांग्रेस के इस बड़े नेता ने दिया विवादित बयान
राष्ट्रीय
अमित शाह को लेकर कांग्रेस नेता ने दिया विवादित बयान

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

11 Dec 2025 10:03 pm

Hindi News / National News / दिल्ली का बदल गया नक्शा, अब 11 नहीं इतने होंगे जिले; देखें पूरी लिस्ट

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.