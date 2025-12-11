रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में जानकारी देते हुए बताया कि रेलवे ने अपने आरक्षण सिस्टम को मजबूत करने के लिए व्यापक साइबर सुरक्षा चेक किए। इसमें 3.02 करोड़ संदिग्ध और फर्जी ID को तुरंत ब्लॉक कर दिया गया। इस कदम से टिकट बुकिंग में पारदर्शिता बढ़ी है और असली यात्रियों के लिए कन्फर्म सीट मिलने की संभावना में सुधार हुआ है। रेलवे ने ऑनलाइन टिकटिंग में बॉट्स की दखल को रोकने के लिए एंटी-बॉट तकनीक लागू की है। इससे अब आम यात्री बिना रुकावट टिकट बुक कर सकते हैं।