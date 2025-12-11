11 दिसंबर 2025,

राष्ट्रीय

रेलवे में चल रही बड़ी धांधली के खिलाफ कड़ा एक्शन, अब करोड़ों लोग नहीं कर पाएंगे टिकट बु​क

Indian Railways: तत्काल टिकट बुकिंग में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए रेलवे ने आधार आधारित OTP वेरिफिकेशन लागू किया है। ऑनलाइन बुकिंग में 322 ट्रेनों में यह सिस्टम सक्रिय है।

2 min read
भारत

image

Shaitan Prajapat

Dec 11, 2025

Indian Railway

भारतीय रेलवे

Indian Railways: भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग सिस्टम में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। रेलवे ने 3.02 करोड़ संदिग्ध यूज़र ID को डीएक्टिवेट किया है, जिससे फर्जी बुकिंग, जालसाजी और बॉट्स के माध्यम से होने वाली टिकट बुकिंग पर बड़ी रोक लगी है। यह कदम जनवरी 2025 से लागू किए गए साइबर सुरक्षा उपायों का हिस्सा है।

3.02 करोड़ फर्जी ID पर बड़ी कार्रवाई

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में जानकारी देते हुए बताया कि रेलवे ने अपने आरक्षण सिस्टम को मजबूत करने के लिए व्यापक साइबर सुरक्षा चेक किए। इसमें 3.02 करोड़ संदिग्ध और फर्जी ID को तुरंत ब्लॉक कर दिया गया। इस कदम से टिकट बुकिंग में पारदर्शिता बढ़ी है और असली यात्रियों के लिए कन्फर्म सीट मिलने की संभावना में सुधार हुआ है। रेलवे ने ऑनलाइन टिकटिंग में बॉट्स की दखल को रोकने के लिए एंटी-बॉट तकनीक लागू की है। इससे अब आम यात्री बिना रुकावट टिकट बुक कर सकते हैं।

तत्काल टिकट की पुष्टि का समय बढ़ा

तत्काल टिकट बुकिंग में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए रेलवे ने आधार आधारित OTP वेरिफिकेशन लागू किया है। ऑनलाइन बुकिंग में 322 ट्रेनों में यह सिस्टम सक्रिय है। रिज़र्वेशन काउंटरों पर 211 ट्रेनों में OTP वेरिफिकेशन लागू किया गया है। इन उपायों के बाद 96 लोकप्रिय ट्रेनों में 95% मामलों में तत्काल टिकट की पुष्टि का समय लगभग 65% बढ़ गया है, जिससे यात्रियों को कन्फर्म टिकट पाने में अधिक सुविधा मिल रही है।

रेलवे सिस्टम की सुरक्षा कैसे होती है?

रेल मंत्री के अनुसार, रेलवे का टिकटिंग सिस्टम एक अत्याधुनिक आईटी प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित है, जिसमें कई सुरक्षा लेयर शामिल हैं—

  • नेटवर्क फायरवॉल
  • घुसपैठ रोकथाम प्रणाली
  • एप्लिकेशन डिलीवरी कंट्रोलर
  • वेब एप्लिकेशन फायरवॉल

रेलवे का डेटा सेंटर ISO 27001 प्रमाणित है और CCTV मॉनिटरिंग, एक्सेस कंट्रोल तथा एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के साथ सुरक्षित है।

ऐसे चेक करें आपका IRCTC अकाउंट एक्टिव है या नहीं

अगर आपको लगता है कि कहीं आपका अकाउंट भी बंद तो नहीं हो गया है, तो ये आसान स्टेप्स फॉलो करें:

  • IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट या Rail Connect ऐप खोलें।
  • अपना यूज़र ID और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें।
  • यदि अकाउंट एक्टिव है, तो आप आसानी से डैशबोर्ड तक पहुंच जाएंगे।
  • यदि अकाउंट निष्क्रिय है, तो स्क्रीन पर एरर मैसेज दिखेगा।
  • अकाउंट बंद होने पर घबराएं नहीं—
  • IRCTC कस्टमर केयर से संपर्क करके इसे दोबारा एक्टिव करवाया जा सकता है।

Published on:

11 Dec 2025 10:09 pm

Hindi News / National News / रेलवे में चल रही बड़ी धांधली के खिलाफ कड़ा एक्शन, अब करोड़ों लोग नहीं कर पाएंगे टिकट बु​क

