राष्ट्रीय

सावधान! UPI पेमेंट करते समय ये 6 गलत आदतें खाली करा सकती हैं बैंक अकाउंट

कुछ सामान्य आदतें हैं जो अक्सर लोग अनजाने में करते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। साइबर अपराधी यूज़र्स की छोटी–छोटी गलतियों का फायदा उठाकर उनका बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं।

भारत

image

Shaitan Prajapat

Dec 11, 2025

UPI fraud

UPI फ्रॉड से बचें

UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) आज सबसे आसान और तेज डिजिटल पेमेंट तरीका बन चुका है। चाहे सब्ज़ी खरीदनी हो, ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो या किसी को तुरंत पैसे भेजने हों—लोग UPI पर ही निर्भर हैं। लेकिन जितना आसान यह तरीका है, उतनी ही तेजी से इसके जरिए होने वाले फ्रॉड के मामले भी बढ़ रहे हैं। साइबर अपराधी यूज़र्स की छोटी–छोटी गलतियों का फायदा उठाकर उनका बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं।

कुछ सामान्य आदतें हैं जो अक्सर लोग अनजाने में करते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। नीचे जानिए UPI पेमेंट करते समय होने वाली 6 मुख्य गलतियां, जिनसे आपको हर हाल में बचना चाहिए—

1 अनजान लिंक पर क्लिक करना – सबसे बड़ा खतरा

आजकल साइबर फ्रॉड का सबसे आम तरीका है फिशिंग लिंक भेजना। अपराधी खुद को बैंक, UPI कंपनी या कोई सरकारी अधिकारी बताकर लिंक भेजते हैं। जैसे ही यूज़र लिंक पर क्लिक करता है, उसके फोन में मालवेयर इंस्टॉल हो सकता है या उसके बैंक डिटेल्स चोरी हो सकते हैं।

सलाह:
– किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें।
– ‘KYC अपडेट’, ‘अकाउंट ब्लॉक’ या ‘रिवार्ड’ जैसे मैसेज अक्सर फ्रॉड होते हैं।

2 स्क्रीन शेयरिंग ऐप्स का इस्तेमाल करते समय UPI खोलना

बहुत से लोग AnyDesk, TeamViewer जैसी ऐप्स के जरिए किसी को फोन की स्क्रीन शेयर कर देते हैं। साइबर अपराधी इसी दौरान आपके UPI ऐप की स्क्रीन देखकर PIN हासिल कर लेते हैं।

सलाह:
– किसी भी अनजान व्यक्ति को स्क्रीन शेयर न करें।
– बैंक और UPI कंपनियां कभी भी स्क्रीन शेयर करने को नहीं कहतीं।

3 अपना UPI PIN किसी को बताना

अधिकांश लोग सोचते हैं कि सिर्फ भरोसेमंद व्यक्ति से PIN साझा करना ठीक है, लेकिन यह आदत बेहद खतरनाक है। UPI PIN किसी के पास भी हो, वह आपके अकाउंट से तुरंत पैसा निकाल सकता है।

सलाह:
– UPI PIN, ATM PIN की तरह ही सीक्रेट रखें।
– परिवार में भी यह जानकारी साझा न करें।

4 बिना पढ़े ‘कलेक्ट रिक्वेस्ट’ स्वीकार कर लेना

फ्रॉड करने वाले UPI पर ‘Payment Collect’ रिक्वेस्ट भेजते हैं। बहुत से लोग जल्दी में इसे ‘Receive Money’ समझकर स्वीकार कर लेते हैं और उनका पैसा कट जाता है।

सलाह:
– कोई भी ‘कलेक्ट रिक्वेस्ट’ ध्यान से पढ़ें।
– अनजान लोगों की रिक्वेस्ट तुरंत रिजेक्ट करें।

5 कमजोर स्क्रीन लॉक और UPI ऐप लॉक न लगाना

अगर आपका फोन खो जाए या चोरी हो जाए, और फोन में स्क्रीन लॉक या UPI ऐप लॉक न हो— तो अपराधी आसानी से आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकता है।

सलाह:
– फोन में मजबूत पासवर्ड/फिंगरप्रिंट लॉक लगाएं।
– UPI ऐप में ऐप-लॉक हमेशा ऑन रखें।

6 असुरक्षित Wi-Fi पर पेमेंट करना

फ्री Wi-Fi अक्सर अनसिक्योर होते हैं। इन नेटवर्क्स पर पेमेंट करने से डाटा लीक होने का खतरा रहता है।

सलाह:
– पेमेंट हमेशा अपने मोबाइल डेटा पर करें।
– सार्वजनिक Wi-Fi पर banking transaction न करें।

UPI का इस्तेमाल सुरक्षित है, लेकिन सावधानी सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप ऊपर बताई गई गलतियों से बचेंगे तो आपका बैंक अकाउंट सुरक्षित रहेगा और आप फ्रॉड का शिकार नहीं होंगे।

Hindi News / National News / सावधान! UPI पेमेंट करते समय ये 6 गलत आदतें खाली करा सकती हैं बैंक अकाउंट

