सावधान! UPI पेमेंट करते समय ये 6 गलत आदतें खाली करा सकती हैं बैंक अकाउंट

UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) आज सबसे आसान और तेज डिजिटल पेमेंट तरीका बन चुका है। चाहे सब्ज़ी खरीदनी हो, ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो या किसी को तुरंत पैसे भेजने हों—लोग UPI पर ही निर्भर हैं। लेकिन जितना आसान यह तरीका है, उतनी ही तेजी से इसके जरिए होने वाले फ्रॉड के मामले भी बढ़ रहे हैं। साइबर अपराधी यूज़र्स की छोटी–छोटी गलतियों का फायदा उठाकर उनका बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं।