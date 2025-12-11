‘BSF पोस्ट के पास न जाएं महिलाएं’: SIR विवाद के बीच ममता बनर्जी ने कही ये बात

अपने भाषण में उन्होंने कहा कि रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, रवींद्रनाथ टैगोर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसी महान हस्तियों ने कभी लोगों को विभाजित नहीं किया। उन्होंने पूछा, “तो फिर आप कौन हैं?” ममता ने कहा कि बंगाल के लोगों ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया है और देश के लिए बलिदान दिया है-उन्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं कि वे भारत के नागरिक हैं।

खाद्य आदतों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा, “आप तय करेंगे कि आपको मछली-मांस खाना है या नहीं। बीजेपी तो आपको यह भी खाने नहीं देगी। कौन शाकाहारी रहेगा और कौन मांसाहारी-यह पूरी तरह व्यक्तिगत पसंद है।”