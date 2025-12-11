11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘BSF पोस्ट के पास न जाएं महिलाएं’: SIR विवाद के बीच ममता बनर्जी ने कही ये बात

ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार किसी को भी बंगाल से लोगों को बेदखल नहीं करने देगी। महिलाओं को चेताते हुए कहा, मेरी एक ही गुजारिश है—सीमावर्ती इलाकों में BSF चौकियों के आसपास कहीं न जाएं।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Shaitan Prajapat

Dec 11, 2025

Mamata Banerjee

ममता बनर्जी (Photo-ANI)

पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनावी राज्य में मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन (SIR) का काम चल रहा है। सत्ता पक्ष तृणमूल कांग्रेस पहले दिन से ही SIR का विरोध कर रही है। गुरुवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य की महिलाओं से कहा कि यदि मतदाता सूची की समीक्षा के दौरान उनके नाम हटा दिए जाते हैं, तो वे रसोई के औजारों के साथ तैयार रहें।

'कौन अधिक शक्तिशाली-महिलाएं या बीजेपी?'

ममता बनर्जी ने कृष्णानगर में हुई एक रैली में कहा कि वह देखना चाहती हैं कि कौन अधिक शक्तिशाली है-महिलाएं या भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, “मैं सांप्रदायिकता में नहीं, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करती हूं। चुनाव आते ही बीजेपी पैसे का इस्तेमाल करके और दूसरे राज्यों से लोगों को लाकर जनता को बांटने की कोशिश करती है।”

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार किसी को भी बंगाल से लोगों को बेदखल नहीं करने देगी। साथ ही महिलाओं को चेताते हुए कहा, “मेरी एक ही गुजारिश है-सीमावर्ती इलाकों में BSF चौकियों के आसपास कहीं न जाएं।”

‘जख्मी बाघ, स्वस्थ बाघ से ज्यादा खतरनाक होता है’

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा, “एक घायल बाघ, स्वस्थ बाघ से कहीं अधिक खूंखार होता है। अगर आप हम पर हमला करेंगे, तो हम जानते हैं कि कैसे पलटवार करना है और कैसे अन्याय को रोकना है।” उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी अपने IT सेल द्वारा तैयार की गई सूचियों के आधार पर चुनाव कराने की तैयारी कर रही है। ममता ने कहा, “याद रखिए, बिहार ऐसा नहीं कर सका, लेकिन बंगाल करेगा-चाहे आप कुछ भी कर लें।”

‘बीजेपी आपको यह भी तय नहीं करने देगी कि क्या खाना है’

अपने भाषण में उन्होंने कहा कि रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, रवींद्रनाथ टैगोर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसी महान हस्तियों ने कभी लोगों को विभाजित नहीं किया। उन्होंने पूछा, “तो फिर आप कौन हैं?” ममता ने कहा कि बंगाल के लोगों ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया है और देश के लिए बलिदान दिया है-उन्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं कि वे भारत के नागरिक हैं।
खाद्य आदतों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा, “आप तय करेंगे कि आपको मछली-मांस खाना है या नहीं। बीजेपी तो आपको यह भी खाने नहीं देगी। कौन शाकाहारी रहेगा और कौन मांसाहारी-यह पूरी तरह व्यक्तिगत पसंद है।”

ये भी पढ़ें

लोकल ट्रेन की शाही ट्रेन से तुलना करने पर सोशल मीडिया पर ट्रोल हुआ व्यक्ति, लोगों ने किए ये मजेदार कमेंट; पढ़ें
राष्ट्रीय
Local Train vs Luxury Class

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

11 Dec 2025 09:29 pm

Hindi News / National News / ‘BSF पोस्ट के पास न जाएं महिलाएं’: SIR विवाद के बीच ममता बनर्जी ने कही ये बात

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.