SIR पर ममता बनर्जी ने महिलाओं को ललकारा, कहा- ‘रसोई के औजार के साथ तैयार रहें’

इस दौरान उन्होंने कोलकाता में आयोजित हुई भगवत गीता पाठ का भी जिक्र किया। सीएम बनर्जी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी जरूरत पड़ने पर घर पर गीता का पाठ करते हैं। फिर सार्वजनिक सभा का आयोजन क्यों? ईश्वर हृदय में निवास करते हैं। जो अल्लाह से प्रार्थना करते हैं, वे अपने हृदय में ही प्रार्थना करते हैं। रमजान और दुर्गा पूजा के दौरान हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। जो लोग गीता का शोर मचा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि भगवान कृष्ण ने क्या कहा था। धर्म का अर्थ है पवित्रता, मानवता और शांति, न कि हिंसा, भेदभाव और विभाजन।