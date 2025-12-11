11 दिसंबर 2025,

राष्ट्रीय

SIR पर ममता बनर्जी ने महिलाओं को ललकारा, कहा- ‘रसोई के औजार के साथ तैयार रहें’

SIR Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर में एक रैली में महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि अगर मतदाता सूची की समीक्षा के दौरान आपका नाम हटाया जाए तो आप पीछे मत हटना। आपके पास रसोई के औजार हैं ना?

2 min read
Google source verification

कृष्णनगर

image

Swatantra Mishra

Dec 11, 2025

Mamata Banerjee

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Photo: IANS)

SIR in West Bengal: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने महिलाओं से विशेष गहन संशोधन (SIR) के खिलाफ लड़ाई जारी रखने को कहा है।

उन्होंने महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि यदि मतदाता सूची की समीक्षा के दौरान उनके नाम हटा दिए जाते हैं तो वे रसोई के औजारों के साथ तैयार रहें।

SIR के नाम पर माताओं और बहनों के अधिकार छीन लेंगे?

ममता बनर्जी ने कृष्णानगर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, "क्या आप 'एसआईआर' के नाम पर माताओं और बहनों के अधिकार छीन लेंगे? चुनाव के दौरान दिल्ली से पुलिस बुलाकर माताओं और बहनों को डराया-धमकाया जाएगा। माताओं और बहनों, अगर आपके नाम काट दिए गए, तो आपके पास हथियार तो हैं ना? खाना बनाते समय इस्तेमाल होने वाले हथियार। आपके पास ताकत है ना? अगर आपके नाम काट दिए गए, तो आप इसे बर्दाश्त नहीं करेंगी ना? महिलाएं आगे बढ़कर लड़ेंगी और पुरुष उनके पीछे खड़े होंगे।

'बीजेपी लोगों को बांटने की कोशिश करती है'

सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि वह देखना चाहती है कि कौन अधिक शक्तिशाली है, महिलाएं या बीजेपी। मैं सांप्रदायिकता में विश्वास नहीं करती। मैं धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करती हूं। जब भी चुनाव आते हैं, बीजेपी पैसे का इस्तेमाल करके और दूसरे राज्यों से लोगों को लाकर जनता को बांटने की कोशिश करती है।

इस दौरान उन्होंने कोलकाता में आयोजित हुई भगवत गीता पाठ का भी जिक्र किया। सीएम बनर्जी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी जरूरत पड़ने पर घर पर गीता का पाठ करते हैं। फिर सार्वजनिक सभा का आयोजन क्यों? ईश्वर हृदय में निवास करते हैं। जो अल्लाह से प्रार्थना करते हैं, वे अपने हृदय में ही प्रार्थना करते हैं। रमजान और दुर्गा पूजा के दौरान हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। जो लोग गीता का शोर मचा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि भगवान कृष्ण ने क्या कहा था। धर्म का अर्थ है पवित्रता, मानवता और शांति, न कि हिंसा, भेदभाव और विभाजन।

SC ने ममता सरकार को भेजा था नोटिस

बता दें कि इससे पहले एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को नोटिस भेजा था। दरअसल, पश्चिम बंगाल में बीएलओ का आरोप है कि SIR के दौरान उनके काम में दखलअंदाजी की जाती है। उन पर पार्टियों के लोग वोटर लिस्ट में हेराफेरी करने का दवाब बनाते हैं। इसी मामले की सुनवाई करते हुए SC ने ममता सरकार को नोटिस जारी किया। 

ममता बनर्जी

SIR-BLO

West Bengal

Updated on:

11 Dec 2025 04:04 pm

Published on:

11 Dec 2025 03:30 pm

SIR पर ममता बनर्जी ने महिलाओं को ललकारा, कहा- 'रसोई के औजार के साथ तैयार रहें'

