11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

लोकल ट्रेन की शाही ट्रेन से तुलना करने पर सोशल मीडिया पर ट्रोल हुआ व्यक्ति, लोगों ने किए ये मजेदार कमेंट; पढ़ें

सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो के कमेंट सेक्शन में यूजर्स ने जमकर प्रतिक्रिया दी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Dec 11, 2025

Local Train vs Luxury Class

Local Train vs Luxury Class

Viral Video: सोशल मीडिया पर पैलेस ऑन व्हील्स यात्रा से जुड़ा एक वीडियो खूब चर्चा में है। इस क्लिप में एक यात्री ने भारत की मशहूर लक्ज़री ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स के शानदार इंटीरियर की तुलना एक साधारण लोकल ट्रेन से की, जिसे यूजर्स ने मजाक और ट्रोलिंग का विषय बना दिया। वीडियो इंस्टाग्राम पर साझा होने के बाद से रिएक्शन्स की झड़ी लग गई है और लोग अपनी प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं।

क्या है पूरा मामला?

वीडियो में पैलेस ऑन व्हील्स की आलिशान सीटें, उत्तम रोशनी, सुंदर डाइनिंग एरिया और आरामदायक कैबिन दिखाए गए हैं। इसके साथ ही पारंपरिक लोकल ट्रेन के दृश्य भी दिखाए गए, जिसमें साधारण सीटें और भीड़भाड़ नजर आ रही है। पोस्ट करने वाले ने दोनों अनुभवों को साइड-बाय-साइड दिखाया, जिससे लक्ज़री और साधारण सफर के बीच का स्पष्ट अंतर सामने आया।

पैलेस ऑन व्हील्स: लग्ज़री ट्रेन से शाही सफर

पैलेस ऑन व्हील्स भारत की पहली और प्रतिष्ठित लक्ज़री ट्रेन है, जिसका उद्देश्य राजस्थान और आसपास के प्रमुख पर्यटन स्थलों का शाही अनुभव प्रदान करना है। यह ट्रेन नई दिल्ली से सात रातों और आठ दिनों की यात्रा पर निकलती है, जिसमें ऐतिहासिक शहरों के साथ शानदार केबिन, बेहतरीन सुविधाएँ और उच्चस्तरीय सेवाएँ शामिल होती हैं।

यूजर्स क्या कह रहे हैं?

सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो के कमेंट सेक्शन में यूजर्स ने जमकर प्रतिक्रिया दी है। कुछ लोगों ने मजाक में लिखा कि ऐसे तुलना करने वाले व्यक्ति को पहले EMI भरना सीखना चाहिए, तभी वह लक्ज़री ट्रेन में सफर कर पाएगा।

कई यूजर्स ने यह भी कहा कि लोकल ट्रेन अपनी जगह बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आम लोगों की रोजमर्रा की यात्रा का अहम हिस्सा है। वहीं कुछ ने लिखा कि यह तुलना ‘असली भारत’ और ‘लक्ज़री भारत’ के बीच असमानता को दिखाती है, लेकिन इसे बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए।

जो लोग पैलेस ऑन व्हील्स के अनुभव को जानना चाहते हैं, उनके लिए बता दें कि यह ट्रेन शाही सफर, बेहतरीन भोजन, आरामदायक केबिन और पर्यटन स्थलों की यात्रा का शानदार संयोजन प्रदान करती है। इसका किराया काफी अधिक होता है, इसलिए इसे एक हाई-एंड लक्ज़री अनुभव माना जाता है।

ये भी पढ़ें

मैं RSS की इस बात की तारीफ़ करूंगा…, जानें कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ऐसा क्यों कहा?
राष्ट्रीय
DIGVIJAY SINGH

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

11 Dec 2025 07:54 pm

Published on:

11 Dec 2025 07:53 pm

Hindi News / National News / लोकल ट्रेन की शाही ट्रेन से तुलना करने पर सोशल मीडिया पर ट्रोल हुआ व्यक्ति, लोगों ने किए ये मजेदार कमेंट; पढ़ें

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.