लोकल ट्रेन की शाही ट्रेन से तुलना करने पर सोशल मीडिया पर ट्रोल हुआ व्यक्ति, लोगों ने किए ये मजेदार कमेंट; पढ़ें

Viral Video: सोशल मीडिया पर पैलेस ऑन व्हील्स यात्रा से जुड़ा एक वीडियो खूब चर्चा में है। इस क्लिप में एक यात्री ने भारत की मशहूर लक्ज़री ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स के शानदार इंटीरियर की तुलना एक साधारण लोकल ट्रेन से की, जिसे यूजर्स ने मजाक और ट्रोलिंग का विषय बना दिया। वीडियो इंस्टाग्राम पर साझा होने के बाद से रिएक्शन्स की झड़ी लग गई है और लोग अपनी प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं।