मैं RSS की इस बात की तारीफ़ करूंगा…, जानें कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ऐसा क्यों कहा?

एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में दिग्विजय सिंह से RSS पर कांग्रेस के हमलों को लेकर सवाल पूछा गया। इसी दौरान उनसे पूछा गया कि क्या वे RSS को राष्ट्र-विरोधी मानते हैं? जवाब में दिग्विजय सिंह ने साफ कहा, "मैं आरएसएस को राष्ट्र-विरोधी नहीं कहूंगा।" इसके बाद उन्होंने संघ की विचारधारा पर टिप्पणी करते हुए कहा, "RSS की एक बात की मैं तारीफ़ करना चाहूंगा कि उनका 1925 से लेकर आज तक का एजेंडा एक ही है—‘हिंदू राष्ट्र’। यह लोग अपने एजेंडे से इधर-उधर नहीं जाते।” उनका यह बयान राजनीतिक माहौल में बड़ी चर्चा का विषय बन गया है क्योंकि कांग्रेस और RSS के रिश्ते हमेशा टकराव वाले माने जाते हैं।