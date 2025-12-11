SIR को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, 5 राज्य और 1 UT में बढ़ाई समयसीमा

चुनाव आयोग ने 27 अक्टूबर को नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एसआईआर के तहत नई मतदाता सूची की प्रक्रिया शुरू की थी। फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 4 दिसंबर तय की गई थी, जबकि मसौदा मतदाता सूची 9 दिसंबर को जारी होनी थी। सभी 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी को जारी की जानी थी। बाद में, 30 नवंबर को चुनाव आयोग ने फॉर्म जमा करने की समय सीमा एक सप्ताह बढ़ा दी थी।