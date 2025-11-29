SIR के बीच चुनाव आयोग ने दी खुशखबरी, BLO का मानदेय हुआ डबल; जानें AERO और ERO को भी कितना मिलेगा पैसा

देश के 9 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में SIR का अभियान चल रहा है। इसी बीच चुनाव आयोग ने शनिवार को बीएलओ को बड़ी खुशखबरी दी है। EC ने BLO का मानदेय दोगुना कर दिया है। इसके अलावा, BLO सुपरवाइजर, असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स (AERO) और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स (ERO) का भी मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया है। यह 2015 के बाद पहली बड़ी बढ़ोतरी है।