Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

SIR के बीच चुनाव आयोग ने दी खुशखबरी, BLO का मानदेय हुआ डबल; जानें AERO और ERO को भी कितना मिलेगा पैसा

चुनाव आयोग ने बूथ लेवल ऑफिसर का मौजूदा मानदेय 6 हजार रुपये से बढ़ाकर 12 हजार रुपये प्रतिवर्ष कर दिया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Nov 29, 2025

चुनाव आयोग ने BLO का बढ़ाया मानदेय

चुनाव आयोग ने BLO का बढ़ाया मानदेय (Photo-IANS)

देश के 9 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में SIR का अभियान चल रहा है। इसी बीच चुनाव आयोग ने शनिवार को बीएलओ को बड़ी खुशखबरी दी है। EC ने BLO का मानदेय दोगुना कर दिया है। इसके अलावा, BLO सुपरवाइजर, असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स (AERO) और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स (ERO) का भी मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया है। यह 2015 के बाद पहली बड़ी बढ़ोतरी है। 

EC ने कितना बढ़ाया मानदेय

चुनाव आयोग ने बूथ लेवल ऑफिसर का मौजूदा मानदेय 6 हजार रुपये से बढ़ाकर 12 हजार रुपये प्रतिवर्ष कर दिया है। BLO सुपरवाइजर का मानदेय 12 हजार से बढ़ाकर 18 हजार सालाना कर दिया है। वहीं मतदाता सूची संशोधन के लिए BLO को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि 1 हजार से बढ़ाकर 2 हजार रुपये कर दी है। 

AERO और ERO का भी बढ़ाया मानदेय

इसी बीच चुनाव आयोग ने एईआरओ और ईआरओ को भी खुशखबरी दी है। EC ने AERO को 25 हजार रुपये और ERO को 30 हजार रुपये प्रतिवर्ष सम्मान राशि देने का भी फैसला किया है। दरअसल, पहले इन पदों पर कोई अलग से मानदेय नहीं था।

चुनाव आयोग ने क्या कहा?

चुनाव आयोग ने अपने बयान में कहा कि ईआरओ, एईआरओ, बीएलओ पर्यवेक्षक और बूथ स्तर के अधिकारी (बीएलओ) कड़ी मेहनत करते हैं और निष्पक्ष और पारदर्शी मतदाता सूची तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए आयोग ने बीएलओ के वार्षिक वेतन को दोगुना करने का फैसला किया है और मतदाता सूची की तैयारी और संशोधन में शामिल बीएलओ पर्यवेक्षकों के मेहनताना में भी वृद्धि की है।

बीजेपी ने राष्ट्रीय समन्वय टीम का किया गठन

इस बीच, बीजेपी ने मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की निगरानी करने, किसी भी विसंगति की पहचान करने तथा देश भर में बीएलओ के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए सात सदस्यीय राष्ट्रीय समन्वय टीम का गठन किया है।

समिति का नेतृत्व भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ करेंगे, जबकि सदस्य डॉ. के. लक्ष्मण, के. अन्नामलाई, ओम प्रकाश धनखड़, अलका गुर्जर, डॉ. अनिर्बान गांगुली और जामयांग त्सेरिंग नामग्याल होंगे।

ये भी पढ़ें

बंगाल में मुसलमानों के वोट में सेंध लगाने में जुटी बीजेपी, जानें रणनीति में क्या किया बदलाव
राष्ट्रीय
बंगाल में बीजेपी ने मुस्लिमों के प्रति अपनाया नरम रुख

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

29 Nov 2025 09:58 pm

Hindi News / National News / SIR के बीच चुनाव आयोग ने दी खुशखबरी, BLO का मानदेय हुआ डबल; जानें AERO और ERO को भी कितना मिलेगा पैसा

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.