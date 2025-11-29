बंगाल में मुसलमानों के वोट में सेंध लगाने में जुटी बीजेपी, जानें रणनीति में क्या किया बदलाव

पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार में शानदार जीत के बाद एनडीए ने बंगाल में विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं ममता बनर्जी ने भी चुनावों की तैयारी शुरू कर दी। बिहार चुनाव से पहले SIR को लेकर बीजेपी का रुख था कि यह अभियान बांग्लादेश से आए लोगों समेत घुसपैठियों को जड़ से खत्म कर देगा। लेकिन बंगाल में SIR पर बीजेपी का नरम रुख नजर आ रहा है।