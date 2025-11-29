Bihar Politics: बिहार में कौन होगा नेता प्रतिपक्ष? महागठबंधन की बैठक में नाम का हो गया ऐलान

बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बाद तेजस्वी यादव की पार्टी राजद द्वारा समीक्षा बैठक की जा रही है। इस बैठक में हार के कारणों को ढूंढा जा रहा है। ये बैठकें 4 दिसंबर तक चलेगी। इन बैठकों में प्रमंडलवार नेताओं को बुलाया जा रहा है और हार की समीक्षा की जा रही है। बताया जा रहा है कि कुछ जगहों पर भितरघात के कारण राजद को हार का सामना करना पड़ा है।