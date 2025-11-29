Patrika LogoSwitch to English

Bihar Politics: बिहार में कौन होगा नेता प्रतिपक्ष? महागठबंधन की बैठक में नाम का हो गया ऐलान

शनिवार को महागठबंधन के विधायकों की बैठक हुई। इस बैठक में राजद नेता तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष चुना है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Nov 29, 2025

तेजस्वी यादव बने नेता प्रतिपक्ष

तेजस्वी यादव बने नेता प्रतिपक्ष (Photo-IANS)

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए ने शानदार जीत दर्ज की। नीतीश कुमार ने सीएम पद की शपथ भी ले ली। वहीं अब महागठबंधन की विधायक दल की बैठक में लालू प्रसाद यादव के बेटे और राजद विधायक तेजस्वी यादव को 18वीं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष घोषित कर दिया। बैठक में राजद, कांग्रेस और वाम दलों के विधायकों ने एकजुट होकर तेजस्वी के नाम पर मुहर लगाई। 

जनहित के मुद्दों पर सदन में उठाएंगे

बता दें कि महागठबंधन के विधायकों की बैठक में तय किया गया कि सदन में भले ही विपक्ष के विधायकों की संख्या कम है, लेकिन जनहित के मुद्दों को सदन में उठाया जाएगा। 

1 दिसंबर से सत्र होगा शुरू

प्रदेश में 1 दिसंबर से विधानमंडल का सत्र शुरू होगा। इससे पहले विपक्ष के विधायकों और नेताओं की बैठक हुई। इस मीटिंग में भाग लेने के लिए राजद नेता तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना पहुंचे थे। 

महागठबंधन को मिली 35 सीटें 

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन को कुल 243 सीटों में से मात्र 35 सीटें मिलीं, जिनमें आरजेडी की हिस्सेदारी 25 रही। कांग्रेस को 6 सीटों पर जीत मिली। इसके अलावा CPI (ML) (L) ने दो, CPI (M) और IIP ने एक-एक सीटों पर जीत दर्ज की। 

राघोपुर से जीते तेजस्वी यादव

राघोपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हुए तेजस्वी ने भाजपा प्रत्याशी सतीश कुमार को 14,532 वोटों से हराया। उन्हें कुल 1,18,597 वोट प्राप्त हुए, जबकि बीजेपी प्रत्याशी को 1,04,065 वोट मिले।

राजद की समीक्षा बैठक जारी

बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बाद तेजस्वी यादव की पार्टी राजद द्वारा समीक्षा बैठक की जा रही है। इस बैठक में हार के कारणों को ढूंढा जा रहा है। ये बैठकें 4 दिसंबर तक चलेगी। इन बैठकों में प्रमंडलवार नेताओं को बुलाया जा रहा है और हार की समीक्षा की जा रही है। बताया जा रहा है कि कुछ जगहों पर भितरघात के कारण राजद को हार का सामना करना पड़ा है।

Published on:

