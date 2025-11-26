Bihar Politics: बेटे को मंत्री बनाने पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में हुआ विरोध, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समेत कई नेताओं ने दिया इस्तीफा

बता दें कि दीपक प्रकाश ने चुनाव नहीं लड़ा था और न ही विधान परिषद के सदस्य है। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने जीते हुए प्रत्याशियों की जगह बेटे पर भरोसा जताया और RLM कोटे से दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया। दीपक प्रकाश के मंत्री बनने पर उपेंद्र कुशवाहा पर विपक्ष की तरफ से सवाल उठने शुरू हो गए। वहीं परिवारवाद को लेकर भी सवाल खड़े किए गए। अब चर्चा है कि एमएलसी चुनाव में उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाकर सदन भेजा जाएगा।