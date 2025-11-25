सरकारी संपत्ति की चोरी वहां से नहीं करेंगी…राबड़ी को आवास खाली करने के मिले नोटिस पर BJP ने ली चुटकी

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राजद को करारी हार मिली थी। अब इसके बाद एक और बड़ा झटका लगा है। अब पूर्व सीएम राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का आधिकारिक आवास खाली करना होगा। दरअसल, इस आवास में 20 साल से लालू परिवार रह रहा था। बिहार भवन निर्माण ने यह नोटिस भेजा है। वहीं इस पर बीजेपी ने चुटकी ली है और कहा कि उम्मीद करते है कि राबड़ी देवी सरकारी संपत्ति की चोरी वहां से नहीं करेंगी।