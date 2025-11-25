Patrika LogoSwitch to English

सरकारी संपत्ति की चोरी वहां से नहीं करेंगी…राबड़ी को आवास खाली करने के मिले नोटिस पर BJP ने ली चुटकी

बिहार भवन निर्माण ने पूर्व सीएम राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का आधिकारिक आवास खाली करने का आदेश दिया है।

भारत

image

Ashib Khan

Nov 25, 2025

RJD नेता राबड़ी देवी का सरकारी आवास खाली करना होगा

RJD नेता राबड़ी देवी का सरकारी आवास खाली करना होगा (Photo-IANS)

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राजद को करारी हार मिली थी। अब इसके बाद एक और बड़ा झटका लगा है। अब पूर्व सीएम राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का आधिकारिक आवास खाली करना होगा। दरअसल, इस आवास में 20 साल से लालू परिवार रह रहा था। बिहार भवन निर्माण ने यह नोटिस भेजा है। वहीं इस पर बीजेपी ने चुटकी ली है और कहा कि उम्मीद करते है कि राबड़ी देवी सरकारी संपत्ति की चोरी वहां से नहीं करेंगी।

नया आवंटन जारी

राज्य के भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को हार्डिंग रोड स्थित सेंट्रल पूल हाउस नंबर 39 नामक एक नया सरकारी आवास आवंटित किया है। यह आवंटन पत्र संयुक्त सचिव-सह- भू संपदा अधिकारी शिव रंजन द्वारा जारी किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि चूंकि राबड़ी देवी वर्तमान में विधान परिषद में विपक्ष की नेता हैं, इसलिए अब वह अलग श्रेणी की सुविधा की हकदार हैं।

10 सर्कुलर रोड स्थित आवास करना होगा खाली

बिहार भवन निर्माण के इस आदेश के बाद पूर्व सीएम राबड़ी देवी को अब 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास वापस करना होगा। यह घर दो दशकों से भी ज़्यादा समय से लालू प्रसाद-राबड़ी देवी परिवार का राजनीतिक और निजी ठिकाना रहा है, जहां पार्टी के बड़े फैसले लिए जाते हैं, नेता आते हैं और मीडिया ब्रीफिंग होती है।

बीजेपी ने ली चुटकी

पूर्व सीएम राबड़ी देवी के सरकारी आवास को खाली करने के आदेश पर बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि अब राबड़ी देवी को आवास खाली कर देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि इस बार वह किसी सरकारी संपत्ति की चोरी वहां से नहीं करेंगी और ना ही नुकसान पहुंचाएंगी।

25 Nov 2025 07:59 pm

