सीमांचल के ‘हीरो’ बनने चले असदुद्दीन ओवैसी, नीतीश सरकार को सपोर्ट करेंगे, लेकिन रख दी ये बड़ी शर्त

बिहार में नीतीश सरकार का गठन हो गया है। वहीं अब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल का हीरो बनना चाहते हैं। उन्होंने नीतीश सरकार को समर्थन देने की बात भी कही। हालांकि इसके लिए ओवैसी ने एक शर्त भी रख दी। AIMIM नेता ओवैसी ने कहा कि विकास केवल पटना और राजगीर तक सीमित नहीं रहना चाहिए। सीमांचल नदी कटाव, पलायन और भ्रष्टाचार से जूझ रहा है। इन मुद्दों पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।