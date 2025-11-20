बिहार में बनी नई नीतीश सरकार का दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक से है क्या रिश्ता?

अमित शाह के 6-ए कृष्ण मेनन मार्ग के बंगले में एक फव्वारा भी है। अहाते में लगे बुजुर्ग पेड़ों में रहने वाले परिंदों की अखंड चहचहाहट सुबह-शाम जारी रहती है। इनमें अनगिनत तोते हैं। ये पेड़ गवाह हैं ना जाने कितनी अहम हस्तियों के। अमित शाह सुबह यहां बैठकर अखबार पढ़ते हैं। उन्होंने बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान 19 दिन बिताए, कार्यकर्ताओं से सीधी मुलाकात की और गठबंधन सहयोगियों (जदयू, लोजपा-रामविलास) के बीच मतभेद दूर किए। चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच तनाव को शाह ने ही सुलझाया। परिणामस्वरूप, भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी, जद(यू) ने बेहतरीन स्ट्राइक रेट हासिल किया। शाह की संगठनात्मक कुशलता ने एंटी-इनकंबेंसी को भी हराया। उन्होंने भाजपा के असंतुष्ट नेताओं को भी कसकर रखा।