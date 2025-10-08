UPI Payment without Pin: चेहरा और फिंगरप्रिंट से होगा UPI पेमेंट, जानिए क्या है नया अपडेट, कब से होगा लागू

UPI New Feature: देश में डिजिटल पेमेंट (Digital Payment) को और आसान व सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के जरिए अब यूजर्स को भुगतान के लिए पिन डालने की जरूरत नहीं होगी। इसके बजाय, वे अपने चेहरे की पहचान या फिंगरप्रिंट (Fingerprint) के माध्यम से लेन-देन पूरा कर सकेंगे। यह नई सुविधा आज, 8 अक्टूबर 2025 से लागू हो रही है।