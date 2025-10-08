Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

UPI Payment without Pin: चेहरा और फिंगरप्रिंट से होगा UPI पेमेंट, जानिए क्या है नया अपडेट, कब से होगा लागू

UPI Payment new Method: भारत में आज से यूपीआइ पेमेंट्स के लिए पिन की जगह फेस या फिंगरप्रिंट से ऑथेंटिकेशन की सुविधा शुरू की जा रही है। यह फीचर लेन-देन को और तेज़, सुरक्षित और आसान बनाएगा।

2 min read

भारत

image

Devika Chatraj

Oct 08, 2025

UPI without Pin

बिना पिन के होगा UPI पेमेंट (File Photo)

UPI New Feature: देश में डिजिटल पेमेंट (Digital Payment) को और आसान व सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के जरिए अब यूजर्स को भुगतान के लिए पिन डालने की जरूरत नहीं होगी। इसके बजाय, वे अपने चेहरे की पहचान या फिंगरप्रिंट (Fingerprint) के माध्यम से लेन-देन पूरा कर सकेंगे। यह नई सुविधा आज, 8 अक्टूबर 2025 से लागू हो रही है।

बायोमेट्रिक डेटा के जरिए पेमेंट

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के हालिया दिशानिर्देशों के तहत वैकल्पिक ऑथेंटिकेशन की अनुमति दी गई है। इस नई सुविधा में पेमेंट का सत्यापन भारत सरकार की आधार प्रणाली में दर्ज बायोमेट्रिक डेटा के जरिए होगा। यानी, यूजर्स का चेहरा या फिंगरप्रिंट उनके आधार डेटा से मिलान कर पेमेंट को मंजूरी दी जाएगी।

सुरक्षा और गोपनीयता का रखा गया ध्यान

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI), जो यूपीआइ का संचालन करती है, ने स्पष्ट किया है कि यूजर्स का बायोमेट्रिक डेटा केवल उनके फोन में एन्क्रिप्टेड रूप में सुरक्षित रहेगा। इसे न तो बैंक और न ही एनपीसीआइ स्टोर या एक्सेस करेगी। यूजर्स के पास इस फीचर को कभी भी ऑन या ऑफ करने की स्वतंत्रता होगी।

फास्ट और सेफ तरीका

वर्तमान में हर यूपीआइ ट्रांजैक्शन के लिए 4 या 6 अंकों का पिन दर्ज करना अनिवार्य है। नई बायोमेट्रिक सुविधा से लेन-देन का समय कम होगा, सुरक्षा बढ़ेगी और यूजर अनुभव और बेहतर होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से धोखाधड़ी की आशंका काफी हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि चेहरा या फिंगरप्रिंट कॉपी करना लगभग असंभव है।

डिजिटल भारत की दिशा में एक और कदम

यह कदम डिजिटल भारत को बढ़ावा देने और कैशलेस अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। यूपीआइ, जो पहले ही भारत में डिजिटल पेमेंट का पर्याय बन चुका है, इस नई तकनीक के साथ और अधिक लोकप्रिय होने की उम्मीद है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

08 Oct 2025 09:22 am

Hindi News / National News / UPI Payment without Pin: चेहरा और फिंगरप्रिंट से होगा UPI पेमेंट, जानिए क्या है नया अपडेट, कब से होगा लागू

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

हरियाणा के IPS अफसर ने खुद को मारी गोली, 8 पेज के सुसाइड लेटर में 35 अधिकारियों के नाम

Haryana IPS officer Y Puran Kumar Singh
राष्ट्रीय

हथियारों से लैस लुटेरे घर में घुसे, परिवार को बनाया बंधक, किया चाय-नाश्ता, फिर सोना, नकदी और कार लेकर हुए फरार

राष्ट्रीय

सुप्रीम कोर्ट ने सड़क सुरक्षा व पैदल चालकों के लिए जारी किए दिशा निर्देश

Supreme Court
राष्ट्रीय

सत्ता के सिंहासन पर 24 वर्ष, PM मोदी से पहले इन 5 नेताओं का सार्वजनिक पद पर रह चुका है लंबा कार्यकाल

राष्ट्रीय

सबरीमाला मंदिर में सोना चोरी का खुला राज, इस काम में किया जाना था इस्तेमाल, केरल हाईकोर्ट ने लिया एक्शन

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.