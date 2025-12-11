11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

एक लाख रुपया भी दे दूं तो भी मुसलमान मुझे वोट नहीं देगा- हिमंता बिस्वा सरमा

एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि बिहार में एनडीए की जीत का श्रेय सिर्फ महिलाओं को दिए गए 10,000 रुपये को नहीं दिया जा सकता। उनके अनुसार, इस जीत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुशासन नीतियों की बड़ी भूमिका रही है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Dec 11, 2025

Assam CM Himanta Biswa Sarma

Assam CM Himanta Biswa Sarma(Image-'X'/@himantabiswa)

Assam CM Himanta Biswa Sarma: असम के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता हिमंता बिस्वा सरमा(Himanta Biswa Sarma) लगातार अपनी बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने एक ऐसा ही बयान दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम वोट बैंक केवल पैसों या सरकारी लाभ से प्रभावित नहीं होता। उन्होंने आगे कहा कि कि अगर वह मुस्लिम समुदाय को एक-एक लाख रुपये भी दे दें, तब भी उनका वोट भाजपा को नहीं मिलेगा।

असम में एक बड़ा वर्ग मुझे वोट नहीं देगा- हिमंता


हिमंता बिस्वा सरमा से जब यह सवाल पूछा गया कि क्या वह बिहार की तरह कोई 10,000 रुपये वाली योजना शुरू करने पर विचार कर रहे हैं? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि यदि वह मुस्लिम समुदाय को दस हजार नहीं, बल्कि एक-एक लाख रुपये भी दे दें, तब भी उनका वोट भाजपा को नहीं मिलेगा। अपने जवाब में उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की जीत का श्रेय सिर्फ महिलाओं को दिए गए 10,000 रुपये को नहीं दिया जा सकता। उनके अनुसार, इस जीत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुशासन नीतियों की बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने माना कि 10,000 रुपये का कुछ प्रभाव हो सकता है, लेकिन यही जीत का एक मात्र कारण नहीं था।

किडनी तक दे सकता है, वोट नहीं- असम मुख्यमंत्री


असम मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र किया किजब एक मुस्लिम वोटर ने उनसे कहा कि अपने इतनी मदद की है तो हम आपको अपना किडनी तक दे सकते हैं लेकिन वोट नहीं दे पाएंगे। सरमा ने आगे कहा कि वोट पैसे या योजनाओं से नहीं, बल्कि विचारधारा के आधार पर पड़ते हैं। यदि योजनाएं ही निर्णायक भूमिका निभातीं, तो बिहार में तेजस्वी यादव को अधिक सीटें मिलतीं। आपको बता दें कि बिहार में पिछले ही महीने विधानसभा चुनाव में एनडीए ने बहुत बड़ी जीत हासिल की थी। जिसमें इस बात की चर्चा हुई कि जीत में नीतीश कुमार के 10 हजारी स्कीम का बहुत बड़ा प्रभाव रहा।

ये भी पढ़ें

31 करोड़ की जमीन 3.75 करोड़ में… पूर्व मंत्री एकनाथ खडसे की मुश्किलें बढ़ीं, पत्नी और दामाद भी आरोपी
मुंबई
Eknath Khadse Bhosari land scam

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

11 Dec 2025 11:18 pm

Published on:

11 Dec 2025 11:17 pm

Hindi News / National News / एक लाख रुपया भी दे दूं तो भी मुसलमान मुझे वोट नहीं देगा- हिमंता बिस्वा सरमा

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.