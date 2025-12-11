एक लाख रुपया भी दे दूं तो भी मुसलमान मुझे वोट नहीं देगा- हिमंता बिस्वा सरमा



हिमंता बिस्वा सरमा से जब यह सवाल पूछा गया कि क्या वह बिहार की तरह कोई 10,000 रुपये वाली योजना शुरू करने पर विचार कर रहे हैं? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि यदि वह मुस्लिम समुदाय को दस हजार नहीं, बल्कि एक-एक लाख रुपये भी दे दें, तब भी उनका वोट भाजपा को नहीं मिलेगा। अपने जवाब में उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की जीत का श्रेय सिर्फ महिलाओं को दिए गए 10,000 रुपये को नहीं दिया जा सकता। उनके अनुसार, इस जीत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुशासन नीतियों की बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने माना कि 10,000 रुपये का कुछ प्रभाव हो सकता है, लेकिन यही जीत का एक मात्र कारण नहीं था।