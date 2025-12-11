31 करोड़ की जमीन 3.75 करोड़ में… पूर्व मंत्री एकनाथ खडसे की मुश्किलें बढ़ीं, पत्नी और दामाद भी आरोपी

मुंबई की एक विशेष अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व राजस्व मंत्री और एनसीपी नेता एकनाथ खडसे, उनकी पत्नी मंदाकिनी खडसे (Mandakini Khadse) और दामाद गिरिश चौधरी (Girish Chaudhari) की भोसरी जमीन घोटाला मामले में डिस्चार्ज (मामले से बरी) करने की आवेदन याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि उपलब्ध सबूतों से यह लगता है कि आरोप तय किए जा सकते हैं और ट्रायल चलाने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है।