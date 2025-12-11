शीतलहर के बीच 48 घंटे बाद मौसम लेगा करवट, IMD ने की बड़ी भविष्यवाणी

ताजा मौसम बुलेटिन के अनुसार, मध्य और उससे सटे पूर्वी और उत्तरी प्रायद्वीपीय भारत में 14 दिसंबर तक शीतलहर की स्थिति बनी रहने की बहुत संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में 12-13 और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 12-14 दिसंबर के दौरान सुबह के समय घना कोहरा, साथ ही उत्तर प्रदेश में 12 दिसंबर को बहुत घना कोहरा छाए रहने की बहुत संभावना है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में 12-16 दिसंबर के दौरान, असम, मेघालय और हिमाचल प्रदेश में 12-14, ओडिशा में 12-13 और पंजाब में 13-16 दिसंबर के दौरान सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की बहुत संभावना है।