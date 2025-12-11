5 घंटे का सफर 90 मिनट में पूरा! 14000 करोड़ रुपए होंगे खर्च, क्या है महाराष्ट्र सरकार की नई परियोजना

गौरतलब हो कि पालघर जिले के दहाणु शहर के पास बन रहा विश्वस्तरीय वधावन बंदरगाह परियोजना की कुल लागत 76,220 करोड़ रुपये है। इस परियोजना से लगभग 12 लाख व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी एवं बुनियादी ढांचे से लैस वधावन पोर्ट में नौ कंटेनर टर्मिनल होंगे। इनमें से प्रत्येक 1,000 मीटर लंबा होगा। इसकी क्षमता 298 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) प्रति वर्ष होगी। वधावन बंदरगाह पूरा होने पर दुनिया के शीर्ष दस बंदरगाहों में से एक होगा।