राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ का पूर्ण सम्मान करते, लेकिन… जेपी नड्डा ने संसद में बलिदान देने तक की बात कही

वंदे मातरम पर हुई चर्चा में BJP के द्वारा लगाए गए कांग्रेस पर आरोपों का जवाब देते हुए कांग्रेस के मुख्य सचेतक जयराम रमेश ने कहा कि सत्तारूढ़ BJP भारत के इतिहास को बदलने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर हुई बहस का पूरा उद्देश्य जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करना था। लेकिन BJP पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू के साथ-साथ रवींद्रनाथ टैगोर और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों का भी अपमान कर रही है। जयराम रमेश ने BJP से सवाल पूछते हुए कहा कि क्या वे सरदार वल्लभभाई पटेल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी दोषी मानते हैं। क्योंकि वे भी वंदे मातरम के पहले दो छंदों को राष्ट्रीय गीत के रूप में सीमित करने के निर्णय में भागीदार थे। इसके साथ जयराम रमेश ने दावा किया कि राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत का दर्जा हमेशा से एक जैसा रहा है और आगे भी यही रहेगा।