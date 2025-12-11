‘अमित शाह जाहिलों की फौज के सरदार’, कांग्रेस के इस बड़े नेता ने दिया विवादित बयान

बिहार में कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने शाह को ‘जाहिलों की फौज के सरदार’ बताया है। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि गांधी की आत्मा को अमित शाह गाली दे रहे हैं। महात्मा गांधी के फैसले और स्वतंत्रता संग्राम के आदोलन की जीत की वजह से देश से अंग्रेज भागे।