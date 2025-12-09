राज्यसभा में भड़क गए अमित शाह, इंदिरा-नेहरू का जिक्र कर कांग्रेस को सुनाई खरी-खरी

Vande Mataram Controversy: संसद में शीतकालीन सत्र के दौरान कई मुद्दों पर बहस चल रही है। इसी बीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राज्यसभा में वंदे मातरम पर बहस में हिस्सा लिया। उन्होंने अपने भाषण में वंदे मातरम पर बोलते हुए कांग्रेस का पुराना इतिहास याद दिलाया। कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम को नहीं बांटा होता, तो देश आज दो हिस्सों में नहीं बंटता। साथ ही उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने वंदे मातरम का प्रचार करने वाले और नारा लगाने वालों को जेल में डाल दिया था। यह तुष्टिकरण नहीं, तो और क्या है?